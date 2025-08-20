Xiaomi prévoit d'arriver en Europe d'ici 2027

Publié le 20 août 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le spécialiste de l'électronique, qui s'est lancé il y a un an dans l'automobile, surfe sur l'engouement que rencontre en Chine le deuxième modèle de sa gamme : le YU7. Fort du succès de ce SUV, Xiaomi accélère son arrivée en Europe.

Xiaomi, le spécialiste de la téléphonie, veut vendre ses voitures en Europe dès 2027. Ici, son premier modèle : la SU7. ©AdobeStock

Un nouveau constructeur chinois prévoit de s'installer sur le marché européen. Son nom n'est pas inconnu du grand public puisqu'il s'agit du spécialiste de la téléphonie : Xiaomi. Lancé il y a tout juste un an dans l'automobile, il envisage désormais de passer la vitesse supérieure en commercialisant son premier véhicule électrique en Europe d’ici 2027. La marque compte en effet se placer en rival de Tesla et de BYD à l’échelle mondiale, après avoir gagné son pari en Chine. Avec sa SU7, Xiaomi fait une irruption fracassante sur le marché des voitures électriques Cette annonce a été faite par le président de la société, Lu Weibing, après qu'il a présenté son chiffre d'affaires trimestriel, en hausse de 31 %, porté par le succès du lancement cet été de son deuxième véhicule électrique : le SUV YU7. Cette performance a permis de compenser le ralentissement de la demande pour les smartphones. L'engouement pour ce nouveau véhicule, lancé par le cofondateur Lei Jun, soutient le pari de dix milliards de dollars d'investissement de Xiaomi dans l’automobile.Alors que le marché des électriques est, certes, en pleine croissance mais très concurrentiel, les ambitions de la marque semblent sans limite. L’entreprise vise en effet à devenir l’un des cinq premiers constructeurs automobiles mondiaux, malgré des contraintes de production qui mettent à l’épreuve sa capacité à monter en puissance. Les délais d’attente pour ce SUV dépassent désormais un an. Xiaomi, bientôt rentable ? Au deuxième trimestre 2025, Xiaomi a livré 81 302 véhicules, portant le total à plus de 157 000 unités depuis le début de l’année. Sa gamme est composée d'une berline du segment D, appelée SU7, et du récent SUV YU7. Cette trajectoire devrait lui permettre de dépasser les ventes de 2024. Surtout, les pertes de la division véhicules électriques se réduisent. Elles se sont resserrées à environ 300 millions de yuans sur la période (35 millions d’euros). Lei Jun avait indiqué en juin, lors d’une réunion avec les investisseurs, que cette activité devrait devenir rentable dès le second semestre 2025. Voire de dépasser les prévisions pour l’année prochaine. Pour cela, il s’appuie sur l’ouverture d’une deuxième usine de véhicules électriques et l’augmentation des ventes du YU7.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet