Top 10 des voitures électriques en 2026 : Renault règne en maître incontesté

Janvier 2026 a consacré l’électrique au sommet du marché français. Le top 10 illustre une hiérarchie en apparence solide, mais largement portée par le leasing social et la fiscalité imposée aux entreprises. Derrière les leaders, les équilibres restent fragiles et les succès très dépendants du contexte économique.

En janvier 2026, le Renault Scenic E-Tech est le deuxième modèle électrique le plus vendu en France. ©Renault

Porté par le leasing social et la fiscalité des flottes, le marché français de l’électrique démarre 2026 en fanfare. Avec une part de marché de 28,3 %, cette technologie truste pour la première fois la plus haute marche du podium. Mais derrière ces volumes en hausse se cache une dépendance croissante aux dispositifs publics et aux achats professionnels.

Dans ce contexte, les dix premiers modèles couvrent 47,3 % des immatriculations et ce classement est dominé par trois groupes : Renault, Stellantis et Volkswagen. À tout seigneur, tout honneur. Renault. La marque française semble avoir réussi sa transition électrique en jouant sur les deux tableaux, aussi bien sur le marché des particuliers que des professionnels.

La Renault 5 loin devant

Avec 3 952 exemplaires, si la Renault 5 reste le leader incontesté des ventes de voitures électriques en France, elle a principalement trouvé le succès grâce au leasing social. Elle ne représente qu'une goutte d'eau dans les ventes à entreprise. En effet, elle ne s'est immatriculée qu'à 600 exemplaires, soit 15 % du mix.

C'est l'inverse pour les deux autres modèles placés par Renault dans ce tableau. Deuxième dans le classement, le Scenic E-Tech s'est écoulé à 1 945 exemplaires, dont 80 % auprès des professionnels ! Des proportions assez similaires pour la Megane E-Tech qui a séduit 70 % du BtoB. Ces volumes montrent bien qu'au-dessus du segment B, les véhicules électriques intéressent très peu les particuliers. Sauf par opportunité.

C'est le cas par exemple du Volkswagen ID.4 qui a fait son apparition dans le classement. À la septième place, il s'est écoulé à 887 unités, dont 27 % en BtoB, alors que le Scenic E-Tech, un de ses concurrents, affiche une répartition des ventes opposée. Chez Skoda, le Elroq se place juste derrière lui (856 unités), mais la moitié de ses immatriculations l'ont été auprès des entreprises. Des proportions similaires pour le Peugeot e-3008, qui se place en huitième place. Avec 807 immatriculations, le BtoB a couvert 45,5 % du mix.

Le leasing social a aidé Peugeot et Citroën

De son côté, Stellantis, soutenu par son portefeuille de marques, place pas moins de quatre modèles dans ce classement. La Peugeot e-208 peut dire merci au leasing social puisque sur les 1 666 exemplaires, les ventes à particulier ont représenté 82 % des immatriculations. En revanche, sur le marché des sociétés, le modèle recule de 43 %. Pour la Citroën ë-C3 (1 548), les proportions sont sensiblement identiques à celles de la Peugeot e-208.

Le constat est même amplifié pour le Peugeot e-2008, 5e du classement. Si ses immatriculations ont représenté 1 069 unités, les ventes aux entreprises ont été inexistantes. Elles ont couvert une part de marché de 7,3 %, en baisse de 60,6 %.

Bye bye Tesla !

Alors que Tesla s'attribuait les premières places du classement pendant toute la première moitié de la décennie 2020, janvier 2026 signerait-il la fin de son hégémonie ? On connaît son manque de constance dans les livraisons de véhicules mais, ce mois-ci, le constructeur américain a dévissé de 42,1 %. Une belle chute après une année 2025 tout aussi mauvaise, puisque les immatriculations avaient reculé de 37,5 %.

En janvier, Tesla n'a immatriculé que 661 véhicules, dont 613 Model Y. Ex-star de l'électrique, ce modèle est aujourd'hui relégué à la 10e place du classement. La gamme de la nouvelle génération n'étant pas encore tout à fait complète, cela pourrait justifier cette forte contraction.

Cependant, avec une Model 3 non écoscorée, la forte concurrence européenne et chinoise ainsi que la réputation d'Elon Musk entachée par ses prises de positions controversées, il est fort probable que le constructeur américain ait mangé son pain blanc.

Top 10 des modèles électriques immatriculés en janvier 2026

Modèle Volume Var. Part de marché Renault 5 3 952 40,5 % 3,7 % Renault Scenic 1 945 65,3 % 1,8 % Peugeot e-208 1 666 51 % 1,6 % Citroën ë-C3 1 548 -6,1 % 1,4 % Peugeot e-2008 1 069 171,3 % 1 % Renault Megane 1 007 48,3 % 0,9 % VW ID.4 887 142,3 % 0,8 % Skoda Elroq 856 - 0,8 % Peugeot e-3008 807 5,9 % 0,8 % Tesla Model Y 613 -4,2 % 0,6 %

(source AAA Data)