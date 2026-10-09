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Constructeurs

Renault et EDF ouvrent la voie au V2G en France

Publié le 9 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Grâce à un accord avec EDF, les possesseurs de Renault, Alpine ou Dacia électriques pourront revendre l’énergie stockée dans leur batterie. Cette offre V2G (vehicle to grid) sera disponible durant l'été 2027 dans les concessions françaises du groupe au losange.
Renault EDF V2G
À partir de l'été 2027, Renault et EDF vont proposer une offre V2G pour les modèles électriques de Renault, Dacia et Alpine. ©Renault/Thomas Cortesi

Le V2G (vehicle to grid) n'est pas vraiment une nouveauté. Beaucoup de constructeurs offrent cette possibilité sur leurs modèles avec une charge bidirectionnelle. Mais encore faut-il trouver la bonne formule avec un énergéticien. Ce n'était pas le cas en France.

 

Cela va changer. EDF et Renault vont commercialiser une offre de recharge pour les véhicules électriques, permettant d'injecter une partie de l'électricité stockée dans leur batterie dans le réseau électrique moyennant compensation pour son propriétaire. Cette technologie V2G sera disponible à partir de l'été 2027.

 

Une boucle vertueuse

 

Il s'agit d'une recharge bidirectionnelle qui permet de charger les véhicules électriques mais aussi d'en soutirer l'électricité pour répondre aux besoins du réseau. Le propriétaire se voit alors racheter l'électricité stockée dans son véhicule.

 

"La voiture devient plus qu'un moyen de transport : elle peut aussi servir à restituer de l'électricité utilisable pour d'autres usages", indiquent les deux groupes. "Pour son propriétaire, cela se traduit par des économies et une meilleure valorisation de l'énergie stockée dans la batterie, sans impact sur son utilisation quotidienne du véhicule", précisent les deux entreprises dans un communiqué.

 

Déjà en cours de déploiement dans certaines régions ou pays, comme en Californie et en Suède, la technologie V2G permet de recharger sa voiture électrique lorsque la production d'électricité est abondante, notamment en journée grâce au solaire, et de la réinjecter via la même borne lors des pics de consommation, comme en début de soirée.

 

Son mérite est d'aider à équilibrer le système électrique, qui doit en permanence faire coïncider production et consommation. Chaque véhicule électrique joue ainsi le rôle de petite batterie de stockage qui s'additionnent les unes aux autres.

 

Des économies sur la recharge

 

"À la clé pour les clients : davantage de simplicité et des économies sur la facture d'électricité", indiquent les deux groupes. "Cette technologie apporte de la flexibilité au réseau d'électricité et réduit le coût de recharge du véhicule, pour une valeur représentant jusqu'à 10 000 km par an", selon le type de véhicule, sa consommation et le temps de branchement à domicile, assurent-ils.

 

EDF et Renault vont proposer dans le réseau de distribution des marques Renault, Alpine et Dacia une offre globale d'installation de bornes pour les particuliers, exploitée par IZI by EDF, avec service de pilotage de la recharge.

 

Les deux groupes ont "pour ambition de rendre la mobilité électrique plus simple et plus économique au quotidien" et contribueront "grâce au pilotage intelligent et bidirectionnel de la recharge, à faciliter l'adoption du véhicule électrique en France, à améliorer le pouvoir d'achat des Français et à renforcer la souveraineté énergétique", assurent Renault Group et EDF. (avec AFP)

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