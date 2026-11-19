Recharge à domicile : Rightcharge débarque en France et s’allie à Wattsy

Publié le 19 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le spécialiste britannique de la recharge à domicile Rightcharge s'implante en France. Wattsy intègre cette solution à son bouquet de services, offrant ainsi à ses clients un moyen de rembourser les recharges liées aux voitures de fonction de leurs salariés à l’euro près.

Rightcharge arrive en France et s'allie à Wattsy. ©AdobeStock-Arsenii

Les solutions facilitant le remboursement de la recharge à domicile des voitures électriques de fonction se multiplient. La dernière en date nous arrive du Royaume-Uni. Rightcharge s’est fait un nom outre-Manche avec sa solution de paiement et d’analyse de la recharge des véhicules électriques pour les entreprises. Sa plateforme automatise les remboursements de la recharge à domicile en s’interfaçant avec les fournisseurs d’énergie, les véhicules et les bornes. Ce service est désormais déployé en France. Rightcharge vient de nouer un partenariat avec Wattsy. Le spécialiste français de l’installation et de la gestion des bornes de recharge intègre la technologie Rightcharge à EVigie, sa plateforme de supervision de bornes. Une opération qui lui permet de proposer à ses clients professionnels un moyen de rembourser les recharges professionnelles effectuées au domicile des collaborateurs. Le montant, calculé au centime près, peut désormais être versé directement au fournisseur d’électricité de chaque salarié, sans avance de frais. Voltaback confirme son impressionnant démarrage avec une levée de fonds "Notre priorité est de lever les freins à l’électrification des flottes, déclare Christian Cailla Guénod, président et fondateur de Wattsy. Après avoir simplifié l’installation et le pilotage des bornes, nous éliminons les frictions administratives pour faire de la recharge pilotée à domicile une évidence. Le crédit direct sur la facture d’électricité et le contrôle antifraude garantissent un processus fluide et sécurisé, tant pour l’entreprise que pour le collaborateur." Pour Charlie Cook, le PDG de Rightcharge, "le remboursement de la recharge à domicile ne devrait pas être un casse-tête pour les conducteurs. En utilisant le tarif en temps réel de chaque collaborateur et en créditant le montant exact directement sur sa facture d’énergie, il n’a jamais à avancer d’argent ni à craindre d’en être de sa poche. Nous sommes ravis de déployer cette solution auprès des flottes françaises avec notre partenaire Wattsy."

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