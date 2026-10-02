Voltaback confirme son impressionnant démarrage avec une levée de fonds

Le spécialiste du remboursement de la recharge à domicile annonce une levée de fonds de 2,8 millions d’euros. Aurélien de Meaux, patron d’Electra, fait partie du tour de table. Voltaback, qui a déjà signé avec 20 % des sociétés du CAC 40, compte ainsi accélérer son développement.

Voltaback annonce une levée de fonds de 2,8 millions d'euros. ©Voltaback

C’est un succès éclair comme il en existe rarement dans l’univers des flottes. Voltaback, société fondée en 2023 par Arnaud Tran et Adrien Guenard, a déjà déployé sa solution de remboursement des frais de recharge à domicile dans 20 % des sociétés du CAC 40. Des grands groupes tels que Veolia, BNP Paribas, Equans, Sanef, Lyreco, Loxam, Fayat, Fives et Sodexo figurent à son tableau de chasse.

Aurélien de Meaux partie prenante

Cette montée en puissance express est validée aujourd’hui par une levée de fonds de 2,8 millions d’euros. Le tour de table se compose du fonds d’investissement européen Serena et de plusieurs business angels, dont Aurélien de Meaux, le patron d’Electra, et Maxime Brousse, de Sequoia Scout.

"Voltaback réunit ce que nous recherchons chez les fondateurs exceptionnels : une ambition hors norme et une forte capacité d'exécution. En moins d'un an, ils ont su convaincre certaines des plus grandes entreprises européennes et démontrer la valeur de leur solution à grande échelle. Nous sommes fiers de les accompagner dans cette nouvelle étape", souligne Paul Moriou, partner chez Serena.

"C'est une des équipes les plus avancées dans le secteur du mobility software avec un excellent produit et une vision claire du marché", apprécie de son côté Aurélien de Meaux. Il juge en outre l’activité de Voltaback complémentaire avec celle d’Electra, qui se positionne comme un fournisseur de mobilité électrique donnant accès à 800 000 bornes publiques en Europe.

Voltaback, ainsi accompagné, va pouvoir accélérer son développement, tant en France qu’en Europe où elle est déjà active. Le renforcement de l’équipe est également au programme.

Pourquoi un tel succès ?

Au-delà de cette levée de fonds, qu’est-ce qui fait que Voltaback enregistre un tel succès ? Sa plateforme permet le remboursement des recharges de véhicules électriques au domicile des collaborateurs, sans déployer d’équipement comme un câble ou une borne connectés.

La société croise les données de la facture d’électricité, du compteur Linky et celles du véhicule connecté pour reconstituer chaque session de recharge à domicile et la valoriser au tarif réel du contrat d'électricité du collaborateur. La part professionnelle de la consommation d’électricité est identifiée, ce qui permet de produire un justificatif de remboursement recevable par l’Urssaf, qui a validé le procédé par un rescrit.

"Si les collaborateurs ne sont pas remboursés par leur employeur pour leurs recharges à domicile, c’est 600 euros de manque à gagner par an, ce qui les incite à privilégier les bornes publiques. Pour l’entreprise, ces mêmes recharges coûtent alors jusqu’à 2 000 euros par an", estime Arnaud Tran. Il ajoute qu’un plein à domicile coûte 8 euros en moyenne, contre 30 euros en itinérance pour une recharge de 50 kWh.

Voltaback ne se limite pas à accompagner les entreprises dans la gestion de la recharge. Les gestionnaires de flotte peuvent connecter à la plateforme l'ensemble de leur parc, y compris les véhicules thermiques, pour suivre le kilométrage, calculer l'avantage en nature ou remonter les indicateurs RSE, le tout sans boîtiers télématiques.