SoonGo lève 2,2 millions d'euros et vise 100 000 véhicules en gestion

La start-up SoonGo, éditrice d’une plateforme IA-native de gestion de flotte, franchit une étape majeure en annonçant une levée de fonds de 2,2 millions d'euros. Ce tour de table est mené par Go Capital, accompagné par Station F et l'expert sectoriel Jean-Marc Gonon.

Matthieu Glotz, François-Joseph Bouyer et François Aspe, les trois fondateurs de SoonGo. ©SoonGo

Dans le sillage du géant GAC Software émerge une nouvelle génération de logiciels de gestion de flotte embrassant pleinement les immenses possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Parmi ces nouveaux acteurs, il y a SoonGo.

Cette start-up a vu le jour en 2023, à l’initiative de François Aspe, François-Joseph Bouyer et Matthieu Glotz. Son fonds de commerce, une plateforme SaaS IA-native de gestion de flotte automobile aux multiples fonctionnalités.

2,2 millions d’euros pour grandir

À peine trois ans plus tard, SoonGo compte déjà plus de 30 clients, dont le plus important est RTE, et gère plus de 10 000 véhicules via son logiciel. Loin des 600 000 véhicules revendiqués par GAC Car Fleet, outil phare de GAC Software, mais les débuts sont prometteurs.

Cette dynamique attire d’ailleurs des investisseurs. La start-up annonce une levée de 2,2 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Go Capital, de Station F qui accompagne SoonGo depuis 2025, et de Jean-Marc Gonon, connu pour avoir été aux origines de GAC Technology et de Fatec.

Cette levée permettra à SoonGo de changer de dimension. Le renforcement de l’équipe commerciale, la poursuite des investissements en R&D et l’accélération du déploiement de nouvelles capacités d’intelligence artificielle sont au programme.

"En quelques mois, nous avons démontré qu’une approche fondée sur la donnée et l’IA pouvait transformer en profondeur la gestion des flottes automobiles", souligne François-Joseph Bouyer, directeur général de SoonGo.

"Cette levée, poursuit-il, marque une nouvelle étape : nous allons désormais accélérer notre développement commercial et technologique pour faire de SoonGo la plateforme de référence des entreprises qui veulent mieux piloter leurs flottes, réduire leurs coûts et leurs émissions de CO₂."

Objectif 100 000 véhicules

L’ambition est de passer le cap des 100 000 véhicules en gestion d’ici à trois ans. SoonGo cible tous les parcs automobiles allant de 50 à plusieurs milliers de véhicules. "Notre outil est robuste et complet, il nous permet de répondre aux besoins de toutes les flottes", insiste François-Joseph Bouyer.

Le cœur du dispositif de SoonGo est la donnée. Pour schématiser, grâce à l’IA, la plateforme centralise automatiquement l’ensemble des datas d’un parc auto (comptables, fiscales, environnementales…), les fiabilise, les analyse et les optimise.

Résultat, selon des statistiques internes, les utilisateurs du logiciel gagnent 25 % de temps de gestion, économisent en moyenne 17 % sur les coûts et réduisent les émissions de CO2 de leur parc de 28 %.

SoonGo propose par exemple un outil d’optimisation des avantages en nature, un sujet dans l’air du temps. Mais les possibilités offertes sont légion. Six modules sont au menu, de quoi accompagner les clients dans bien des domaines (achats, rationalisation de parc, autopartage, TCO, électrification, état de parc, gestion des amendes…). Le tout pour des tarifs allant d’un euro à une douzaine d’euros par mois et par véhicule.