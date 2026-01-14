GAC Software n’en finit plus de grandir

L’éditeur lyonnais a réalisé une année 2025 record, tant en chiffre d’affaires qu’en nombre de véhicules gérés. GAC Software renforce ainsi son statut de leader national des logiciels de gestion de flotte.

GAC Software a réalisé un chiffre d’affaires record de 16,7 millions d’euros en 2025. ©GAC Software

GAC Software a poursuivi son irrémédiable ascension en 2025. L’éditeur lyonnais présidé par Matthieu Echalier a réalisé un chiffre d’affaires record de 16,7 millions d’euros, en hausse de 15 % comparé à 2024.

Une montée en puissance principalement liée au succès de ses deux logiciels de gestion de flotte automobile, GAC Car Fleet et InfoParc SIP2. Le premier, locomotive du groupe, a dépassé les 600 000 véhicules suivis courant 2025 et les 300 fournisseurs connectés. Le second cumule quant à lui 245 000 véhicules gérés.

900 clients

Ces deux outils comptent désormais plus de 900 clients cumulés, dont 160 nouveaux ont été conquis l’an passé. "Cette performance s’appuie sur une stratégie de développement produit continue et sur l’enrichissement de leurs solutions de gestion de flotte avec de nouveaux services et fonctionnalités", relève l’éditeur.

GAC Car Fleet a connu d’importantes évolutions en 2025. La plus notable est sa capacité nouvelle à remonter les données directement depuis les véhicules, grâce à des accords noués avec les principaux constructeurs, dont Stellantis, Renault et Volkswagen Group.

Cela permet à l’éditeur d’enrichir son outil avec la récupération du kilométrage réel et quotidien, des alertes moteur et de sécurité, ou encore des échéances de maintenance. Ce service va s’enrichir en 2026, avec l’accès à de nouvelles données, telles que la consommation électrique moyenne, le niveau de charge ou l’autonomie, et l’intégration de nouveaux constructeurs.

Le logiciel a également été agrémenté d’un nouveau module de maintenance avec plus de 70 types d’opérations désormais gérées (main-d’œuvre, carrosserie…). Du côté de l’application conducteur MyCarFleet aussi des évolutions ont été à l’ordre du jour, comme la possibilité de prendre rendez-vous avec Euromaster et Norauto, de faire un diagnostic pneumatique avec Carool et de localiser les centres Midas et France Pare-Brise les plus proches.

Naissance de GAC Fleet-S

GAC Software rappelle en prime que ses logiciels ont été mis à jour "dans des délais très courts" à la suite des différentes évolutions réglementaires et fiscales, à l’image de la réforme des avantages en nature intervenue en février 2025.

L’éditeur a enfin lancé GAC Fleet-S, un nouveau logiciel de gestion de flotte conçu pour accompagner les entreprises au démarrage de leur parc, dès les premiers véhicules. "Un outil simple, intuitif et autonome, pensé comme un véritable assistant du quotidien : inventaire des véhicules, suivi des dépenses, gestion de la maintenance et réservations", souligne GAC Software.