GAC Technology va remonter les données OEM des marques du groupe Volkswagen

Publié le 19 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

L’entreprise lyonnaise élargit à nouveau son portefeuille en signant un partenariat avec Volkswagen Group Info Services AG. Les clients du logiciel de gestion de flotte GAC Car Fleet auront dorénavant accès aux données issues des boîtiers de première monte, et ce, pour certains modèles des marques VW, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Skoda, Seat et Cupra.

Le logiciel de gestion de flotte GAC Car Fleet pourra intégrer les données relatives aux nouveaux véhicules des marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat et Cupra. ©AdobeStock-OceanProd

GAC Technology poursuit son développement dans la maîtrise, le volume et la fiabilisation de données pour le compte de ses clients. Après s’être associé à Renault, puis à Stellantis via sa filiale Mobilisights, l’entreprise lyonnaise a, cette fois-ci, annoncé son partenariat avec Volkswagen Group Info Services AG, pour la remontée des données OEM du constructeur. Les clients de GAC Software auront donc désormais accès aux datas directement transmises par les boîtiers de première monte intégrés à certains modèles des marques Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Skoda, Seat, Cupra et Audi, lors de leur construction. GAC Technology devient partenaire de Stellantis pour la remontée des datas Les utilisateurs du logiciel de gestion de flotte GAC Car Fleet bénéficieront dès lors de données plus précises et plus fiables. Un moyen pour les gestionnaires de flotte de réduire les coûts opérationnels, grâce à une meilleure planification des maintenances, un suivi complet de la vie du véhicule et une optimisation des lois de roulage. Parmi les données récoltées figurent notamment le relevé kilométrique, les alertes tableau de bord (problème mécanique, airbag défectueux, manque d’huile, etc.) ou encore les prochaines échéances de maintenance. Par ailleurs, GAC Technology précise que les gestionnaires de flotte pourront activer ou désactiver la remontée de ces données en transmission directe et de manière sécurisée. "Fort du succès du lancement et de l’adoption de notre offre connectivité native des boîtiers OEM aux véhicules constructeurs, nous sommes ravis de l’enrichir avec l’ajout du Volkswagen Group aux marques désormais couvertes par le service sur GAC Car Fleet. Ce partenariat avec Volkswagen Group Info Services AG était essentiel pour renforcer notre couverture du parc de véhicules installés, notamment dans le cadre de notre développement international", a réagi Géraud Porteu, directeur général de GAC Software. GAC Group devient GAC Software et confirme ses objectifs à l’international Qui poursuit : "Les nouvelles fonctionnalités rendues possibles grâce à cette connexion séduisent un nombre croissant de nos clients qui souhaitent fiabiliser leurs données et avoir accès à de nouvelles informations. Un véritable atout pour les accompagner dans des décisions éclairées, souvent stratégiques dans l’optimisation de leur parc automobile."

