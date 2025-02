GAC Technology devient partenaire de Stellantis pour la remontée des datas

Publié le 4 février 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

Après s’être associé à Renault, GAC Technology annonce la signature d’un partenariat avec le groupe Stellantis, via sa filiale Mobilisights. L’éditeur de logiciels de gestion de flotte proposera donc un service intégrant directement les données issues des boîtiers de première monte, et ce, pour les marques Peugeot, Citroën, Jeep et Fiat.

Les clients de GAC Technology, propriétaires de véhicules des marques Peugeot, Citroën, Jeep et Fiat, auront donc accès à des donnés plus précises et plus fiables. ©AdobeStock-NongAsimo

GAC Technology poursuit son développement dans la maîtrise, le volume et la fiabilisation de données pour le compte de ses clients. Quelques semaines après avoir signé un partenariat avec le groupe Renault, l’entreprise lyonnaise a, cette fois-ci, annoncé s’être associée à Stellantis, via sa filiale Mobilisights, afin de proposer un nouveau service intégrant les données natives du constructeur. Grâce à cette collaboration, les clients de GAC Technology auront ainsi directement accès aux datas transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules des marques Peugeot, Citroën, Jeep et Fiat, lors de leur construction. La gestion de flotte des utilisateurs de l’outil GAC Car Fleet ne sera donc que plus optimisée, avec des données plus précises et plus fiables. GAC Technology à l’assaut des datas constructeurs Entre autres, ce partenariat leur permettra d’obtenir une réduction des coûts opérationnels, grâce à une meilleure planification des maintenances, un suivi complet de la vie du véhicule et une optimisation des lois de roulage, tandis que les données précises sur le kilométrage et les alertes de maintenance leur garantiront une optimisation de l’entretien.

