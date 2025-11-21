Renault et Dacia réélues service client de l’année avec une note record

Publié le 21 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Pour la troisième fois consécutive, les deux marques remportent le trophée du service client de l’année 2026. Renault et Dacia décrochent le sésame de cette édition avec la note globale de 18,88 sur 20.

Renault et Dacia décrochent le trophée Élu service client de l’année 2026 dans la catégorie constructeur automobile. ©Renault

On ne change pas une équipe qui gagne. Pour la troisième année consécutive, Renault et Dacia décrochent le trophée Élu service client de l’année 2026 dans la catégorie constructeur automobile. Les deux marques obtiennent la note de 18,88 sur 20. Elle ne fait que progresser d’année en année après avoir obtenu 17,01 en 2023 et 17,57 en 2024. "Cette nouvelle distinction consacre dix années consécutives de succès et souligne l'engagement constant de l'équipe service clients Renault et Dacia. Cette performance repose sur une profonde transformation culturelle et technologique menée au cours de la dernière décennie, portée par la digitalisation et une approche omnicanale plus fluide", précisent Renault et Dacia dans leur communiqué. Hess Automobile est élu service client de l'année pour la sixième fois consécutive Habituées à la première place, les deux marques ont remporté le prix consécutivement pendant neuf ans. Après deux ans de pause, Renault et Dacia ne lâchent plus le podium. Les marques sœurs mettent en avant la performance de leur réseau. Elles comptent au total 3 100 points de contact dans toute la France. "Les équipes ont renforcé l'écoute active, la personnalisation et la dimension humaine, indispensables pour conserver la première place de la catégorie, avec bienveillance et efficacité", précise le communiqué. Des tests sur huit semaines Pour déterminer les lauréats, 205 clients mystères ont évalué les marques pendant huit semaines, du 12 mai au 5 juillet 2025. Pour tester les différentes marques, ils ont reproduit des situations concrètes via des appels téléphoniques, des mails, des recherches d’informations sur internet ou encore des échanges sur les réseaux sociaux. Le principe étant de reproduire les sollicitations quotidiennes réalisées dans les concessions. Le prix, décerné par l'institut Ipsos BVA, met en valeur le service client de plusieurs entreprises françaises. Au niveau des distributeurs, c’est une nouvelle fois le groupe Hess Automobile qui remporte, pour la sixième fois, le label avec la note de 17,67 sur 20.

