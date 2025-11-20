Hess Automobile est élu service client de l'année pour la sixième fois consécutive

Publié le 20 novembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

Avec une note de 17,67/20, Hess Automobile décroche pour la sixième fois consécutive le label Élu service client de l’année délivré par l'institut Ipsos BVA.

Nouveau trophée pour le groupe Hess Automobile qui remporte pour la sixième fois consécutive le précieux label Élu service client de l'année dans la catégorie distributeur automobile. Les équipes du groupe de distribution remportent le prix avec une note de 17,67 sur 20 alors que l'ensemble des participants affichent une moyenne de 13,66 sur 20. "Le groupe alsacien montre une fois de plus sa capacité à apporter une réponse efficace et personnalisée, sur la durée, à chacun de ses clients, que ce soit en vente ou en après-vente", explique Hess Automobile dans un communiqué. Ce prix, attribué par l’institut Ipsos BVA, repose sur des évaluations strictes : 130 appels téléphoniques, 40 emails, 15 navigations internet, 10 contacts sur réseaux sociaux et 10 échanges par chat. Le groupe Hess Automobile compte 2 300 salariés sur 86 points de vente en France et en Suisse. Il se positionne à la 12e place du Top 100 des groupes de distribution réalisé par Le Journal de l’Automobile avec 28 000 véhicules neufs vendus, 28 000 véhicules d'occasion pour un chiffre d'affaires de 1,340 milliard d'euros, en hausse de 3 % en 2024.

