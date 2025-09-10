Nio : une levée de fonds colossale pour sortir du rouge

Nio, constructeur chinois de véhicules électriques premium, avance sur une ligne de crête. D’un côté, il vient de sécuriser une levée de fonds record de plus d’un milliard de dollars pour accélérer son développement. De l’autre, son PDG William Li admet que la survie de l’entreprise est aujourd’hui la priorité absolue, tant la guerre des prix et la surcapacité pèsent sur le marché chinois.

Nio vient de sécuriser une levée de fonds record de plus d’un milliard de dollars pour accélérer son développement. ©Nio

Un mois à peine après avoir annoncé lutter pour sa survie, le constructeur chinois avise les marchés de l’émission de près de 182 millions de nouvelles actions, permettant de lever environ un milliard de dollars. L’entreprise entend investir ces ressources dans la recherche et développement de technologies clés, le lancement de nouvelles plateformes, ainsi que dans l’extension de son réseau de stations d’échange et de recharge de batteries.

Fondée en 2014, la marque s’est rapidement imposée comme un acteur innovant de la mobilité électrique, avec ses modèles haut de gamme mais aussi ses marques plus accessibles, Onvo et Firefly. Surtout, elle mise sur son système de battery swap, qui permet de remplacer une batterie vide en quelques minutes, une alternative à la recharge traditionnelle.

Des pertes persistantes et une concurrence féroce

Malgré cette innovation technologique, les comptes restent déficitaires. Au deuxième trimestre 2025, Nio a enregistré une perte nette de 4,99 milliards de yuans (635 millions d’euros), soit la moins lourde depuis fin 2023. La direction affiche l’ambition de dégager un premier trimestre bénéficiaire d’ici la fin de l’année.

Mais la tâche s’annonce ardue. Le marché chinois des véhicules électriques est saturé, marqué par une guerre des prix et une surcapacité chronique. Dans ce contexte, consolider sa position et convaincre les investisseurs devient une question de survie. D'ailleurs, He Xiaopeng, le patron de XPeng, prévoit qu'il ne restera que cinq constructeurs environ en Chine dans dix ans. Actuellement, près de 140 marques cohabitent toujours sur le marché chinois.

Le constat est confirmé par le PDG William Li. Lors du lancement de la nouvelle génération du SUV ES8, il a reconnu publiquement que la survie de Nio était désormais l’objectif numéro un. Pour proposer des prix plus compétitifs, le constructeur a réduit ses coûts auprès des fournisseurs et optimisé son processus de développement, entraînant une baisse de près de 25 % du prix de l’ES8 équipé d’une batterie de 100 kWh.

Cette stratégie n’est pas sans risques. Mais pour William Li : "La nouvelle tarification peut blesser les sentiments de certains clients à court terme, mais à long terme, elle aidera Nio à maintenir sa compétitivité sur un marché très concurrentiel".

Des objectifs ambitieux mais encore loin d’être atteints

Au premier semestre 2025, Nio n’a réalisé que 26 % de son objectif annuel de 440 000 unités, se classant au 7e rang des start-up chinoises de véhicules à nouvelles énergies, loin derrière Leapmotor, Li Auto ou encore XPeng. L’entreprise a même affiché une perte nette de 6,7 milliards de yuans (810 millions d’euros) au premier trimestre. Ce retard fragilise ses chances d’atteindre le seuil de rentabilité promis pour la fin de l’année.

Un avenir incertain

Entre le colossal besoin de capitaux, la pression concurrentielle accrue et les objectifs commerciaux difficiles à atteindre, l’avenir de Nio reste incertain. Si sa technologie d’échange de batteries et sa gamme en expansion constituent des atouts différenciants, l’entreprise doit désormais convaincre qu’elle peut passer du statut de start-up innovante à celui de constructeur rentable et durable.

L’année 2025 s’annonce donc décisive : soit Nio parvient à redresser la barre et à entrer enfin dans le vert, soit elle risque de revivre le spectre d’un sauvetage extérieur.