Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Nio : une levée de fonds colossale pour sortir du rouge

Publié le 10 septembre 2025

Par Catherine Leroy
3 min de lecture
Nio, constructeur chinois de véhicules électriques premium, avance sur une ligne de crête. D’un côté, il vient de sécuriser une levée de fonds record de plus d’un milliard de dollars pour accélérer son développement. De l’autre, son PDG William Li admet que la survie de l’entreprise est aujourd’hui la priorité absolue, tant la guerre des prix et la surcapacité pèsent sur le marché chinois.
Nio levée de fonds
Nio vient de sécuriser une levée de fonds record de plus d’un milliard de dollars pour accélérer son développement. ©Nio

Un mois à peine après avoir annoncé lutter pour sa survie, le constructeur chinois avise les marchés de l’émission de près de 182 millions de nouvelles actions, permettant de lever environ un milliard de dollars. L’entreprise entend investir ces ressources dans la recherche et développement de technologies clés, le lancement de nouvelles plateformes, ainsi que dans l’extension de son réseau de stations d’échange et de recharge de batteries.

 

Fondée en 2014, la marque s’est rapidement imposée comme un acteur innovant de la mobilité électrique, avec ses modèles haut de gamme mais aussi ses marques plus accessibles, Onvo et Firefly. Surtout, elle mise sur son système de battery swap, qui permet de remplacer une batterie vide en quelques minutes, une alternative à la recharge traditionnelle.

 

Nio retarde l’arrivée de la marque Firefly en Europe

 

Des pertes persistantes et une concurrence féroce

 

Malgré cette innovation technologique, les comptes restent déficitaires. Au deuxième trimestre 2025, Nio a enregistré une perte nette de 4,99 milliards de yuans (635 millions d’euros), soit la moins lourde depuis fin 2023. La direction affiche l’ambition de dégager un premier trimestre bénéficiaire d’ici la fin de l’année.

 

Mais la tâche s’annonce ardue. Le marché chinois des véhicules électriques est saturé, marqué par une guerre des prix et une surcapacité chronique. Dans ce contexte, consolider sa position et convaincre les investisseurs devient une question de survie. D'ailleurs, He Xiaopeng, le patron de XPeng, prévoit qu'il ne restera que cinq constructeurs environ en Chine dans dix ans. Actuellement, près de 140 marques cohabitent toujours sur le marché chinois.

 

Le constat est confirmé par le PDG William Li. Lors du lancement de la nouvelle génération du SUV ES8, il a reconnu publiquement que la survie de Nio était désormais l’objectif numéro un. Pour proposer des prix plus compétitifs, le constructeur a réduit ses coûts auprès des fournisseurs et optimisé son processus de développement, entraînant une baisse de près de 25 % du prix de l’ES8 équipé d’une batterie de 100 kWh.

 

Cette stratégie n’est pas sans risques. Mais pour William Li : "La nouvelle tarification peut blesser les sentiments de certains clients à court terme, mais à long terme, elle aidera Nio à maintenir sa compétitivité sur un marché très concurrentiel".

 

Des objectifs ambitieux mais encore loin d’être atteints

 

Au premier semestre 2025, Nio n’a réalisé que 26 % de son objectif annuel de 440 000 unités, se classant au 7e rang des start-up chinoises de véhicules à nouvelles énergies, loin derrière Leapmotor, Li Auto ou encore XPeng. L’entreprise a même affiché une perte nette de 6,7 milliards de yuans (810 millions d’euros) au premier trimestre. Ce retard fragilise ses chances d’atteindre le seuil de rentabilité promis pour la fin de l’année.

 

Un avenir incertain

 

Entre le colossal besoin de capitaux, la pression concurrentielle accrue et les objectifs commerciaux difficiles à atteindre, l’avenir de Nio reste incertain. Si sa technologie d’échange de batteries et sa gamme en expansion constituent des atouts différenciants, l’entreprise doit désormais convaincre qu’elle peut passer du statut de start-up innovante à celui de constructeur rentable et durable.

 

Xiaomi prévoit d'arriver en Europe d'ici 2027

 

L’année 2025 s’annonce donc décisive : soit Nio parvient à redresser la barre et à entrer enfin dans le vert, soit elle risque de revivre le spectre d’un sauvetage extérieur.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Salon de Munich 2025 : les constructeurs chinois en pleine démonstration de force ?

Salon de Munich 2025 : les constructeurs chinois en pleine démonstration de force ?

Opel veut être la locomotive de Stellantis en Allemagne

Opel veut être la locomotive de Stellantis en Allemagne

Le directeur général de BMW remet en cause l’échéance de 2035 

Le directeur général de BMW remet en cause l’échéance de 2035 

BYD accélère ses ventes, mais voit ses bénéfices ralentir

BYD accélère ses ventes, mais voit ses bénéfices ralentir

Pour Charge France, l'hybride rechargeable n'a pas sa place dans la décarbonation des transports

Pour Charge France, l'hybride rechargeable n'a pas sa place dans la décarbonation des transports

Toyota va produire un véhicule électrique en Europe

Toyota va produire un véhicule électrique en Europe

Laisser un commentaire

cross-circle