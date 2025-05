Mitsubishi France nomme Sébastien Migot à la direction après-vente

Publié le 19 mai 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 1 min de lecture

Après un riche parcours de plus de 20 ans chez PSA, puis Stellantis, Sébastien Migot rejoint Emil Frey France et Mitsubishi. Il devient directeur après-vente de la marque aux diamants et supervisera cette activité pour le groupe.

Sébastien Migot prend la direction après-vente de Mitsubishi Motors France. ©Mitsubishi

