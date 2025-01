Le top 10 des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus en France en 2024

Si les modèles hybrides rechargeables enregistrent une baisse de leurs ventes de 10,2 %, ils atteignent néanmoins une part de marché de 8,5 % en 2024. Ces véhicules restent très importants pour des marques comme Land Rover, Cupra, Mercedes-Benz ou DS Automobiles.

Le Mercedes GLC est le modèle hybride rechargeable qui s'est le plus vendu en France en 2024. ©Mercedes-Benz

Dans un marché automobile annuel en contraction de 3,2 %, en 2024, les hybrides rechargeables (PHEV) enregistrent une baisse encore plus importante. Cette technologie recule de 10,2 % pour atteindre 146 392 unités au total, ce qui représente une part de marché de 8,5 %.

Dans le détail, Mercedes est bien au-dessus de la mêlée, car il est le seul constructeur à proposer des modèles PHEV, essence et diesel. Une offre unique qui lui permet d'écouler pas loin d'une voiture sur deux en PHEV, soit 24 372 véhicules, en progression de 19 %. Il place sur la première marche du podium le GLC, qui s'est écoulé à 9 897 unités, dont 5 504 essence.

Il est aussi le seul constructeur à glisser deux modèles dans le Top 10 de cette énergie, puisque le GLA, uniquement disponible en PHEV essence, se positionne à la 8e place avec 4 675 unités.

En deuxième position se trouve BMW qui a immatriculé 6 696 X1 en PHEV. Dans son portefeuille, très équilibré, le PHEV couvre une vente sur quatre chez le constructeur bavarois. Avec 17 279, il se place aussi à la deuxième place des marques qui commercialisent le plus de PHEV.

Peugeot 308, première française

La Peugeot 308 remporte la médaille de bronze dans ce classement. En revanche, les ventes de PHEV sont une goutte d'eau chez le lion, car elles ne couvrent que 5,3 % du mix énergétique. Cela devrait remonter avec l'arrivée des nouvelles générations des 3008 et 5008 PHEV en 2025.

Plus surprenant, alors que Cupra pointe à la 24e place des marques les plus vendues, elle place son Formentor, qui vient d'être restylé et qui bénéficie d'une batterie de plus grande capacité, au pied du podium, avec seulement huit voitures d'écart par rapport à Peugeot.

En cinquième position, Land Rover, qui intègre assez rarement les classements, positionne son modèle iconique, le Range Rover, avec 5 009 PHEV. De par ses motorisations essence très fortement fiscalisées, le PHEV représente la quasi-intégralité des ventes de la marque. Il est suivi par le Volvo XC60 et ses 4 884 unités. Chez Volvo, le PHEV ne fait pas non plus de la figuration, car il couvre 39 % des ventes.

En attendant l'Audi A3

En septième position se place la première Audi, le Q5 (4 780). L'année prochaine, l'A3 qui vient d'être restylée avec une version PHEV, la même que celle du Curpra Formentor, devrait probablement s'installer dans le classement. Pour Audi, le PHEV reste important puisqu'il couvre pas loin d'une vente sur trois. En volume (13 799), cela place la marque aux anneaux sur la troisième marche du podium.

En huitième, nous l'avons déjà vu, le Mercedes GLA, suivi dans un mouchoir de poche par le Volkswagen Tiguan (4 447), tandis que le DS7 (4 416) ferme se classement.

Immatriculations par modèle hybride rechargeable (2024)

Modèle Volume 1 Mercedes GLC 9 897 2 BMW X1 6 696 3 Peugeot 308 6 459 4 Cupra Formentor 6 451 5 Range Rover 5 009 6 Volvo XC60 4 884 7 Audi Q5 4 780 8 Mercedes GLA 4 675 9 Volkswagen Tiguan 4 447 10 DS 7 4 416

source : AAA Data

Immatriculations par marque des modèles hybrides rechargeables (2024)

Marque Volume Mix énergétique Évolution vs 2023 1 MERCEDES 24 372 47,5 % 19,0 % 2 BMW 17 279 25,7 % 1,7 % 3 AUDI 13 799 28,8 % 23,2 % 4 PEUGEOT 12 289 5,3 % -47,1 % 5 LAND ROVER 10 326 97,2 % 82,1 % 6 VOLKSWAGEN 8 445 7,1 % -11,8 % 7 CUPRA 8 092 46,1 % 54,1 % 8 DS 6 920 38,4 % -38,6 % 9 VOLVO 7 725 39,0 % -0,8 % 10 KIA 4 333 9,9 % -29,7 %

source : AAA Data