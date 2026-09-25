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Constructeurs

Le groupe Volkswagen lance un rappel mondial de 2,8 millions de véhicules

Publié le 25 septembre 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Plus de 2,8 millions de véhicules des marques Volkswagen et Audi, dont un tiers roulant en Allemagne, sont concernés par cette campagne de rappels mondiale. Les vis de la direction présentent un risque de corrosion, susceptible d’entraîner une défaillance du système.
Rappel véhicules VW et AUdi
Les Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy, produits entre 2013 et 2024, ainsi que l'Audi Q3, fabriqué de 2017 à 2024, sont concernés par ce rappel massif. ©AdobeStock-evannovostro

Nouveau coup dur pour le groupe Volkswagen. Le constructeur allemand lance en effet un rappel massif portant sur plus de 2,8 millions de véhicules VW et Audi dans le monde, dont un tiers en Allemagne. Selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA), ces voitures présentent un risque de corrosion des vis du système de direction.

 

Ce problème peut conduire à une "rupture des vis", qui peut à son tour "entraîner une défaillance de la direction", précise le KBA. Dans le détail, quelque 2,16 millions de véhicules de la marque Volkswagen et 700 000 modèles Audi sont concernés.

 

Stellantis rappelle 955 000 véhicules pour un défaut de caméra

 

Chez Volkswagen, le rappel concerne cinq modèles, à savoir la Golf, la Golf Variant, le Tiguan, le Touran et le Caddy, qui ont été produits entre 2013 et 2024. Quant à Audi, seuls les Q3 fabriqués de 2017 à 2024 doivent être rappelés.

 

"Un phénomène de corrosion sur la vis" a été détecté lors de contrôles de qualité des véhicules, confirme un porte-parole de Volkswagen à l'AFP. "On rappelle maintenant à titre préventif les véhicules concernés, sans qu'il y ait eu de dommages corporels", assure-t-il.

 

Le groupe Volkswagen supprimera bien 100 000 emplois d'ici 2030

 

Selon le porte-parole, le danger n'est pas "si aigu qu'il faudrait immobiliser la voiture" immédiatement. "On peut continuer à conduire jusqu'au rendez-vous chez le concessionnaire", afin de recevoir de nouvelles vis plus résistantes à la corrosion, ajoute-t-il.

 

C'est une nouvelle déconvenue pour le fleuron de l'automobile allemande déjà en crise. Il a conclu au début du mois de septembre 2026 un accord avec les syndicats prévoyant 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici à 2030, portant à environ 100 000 la réduction totale prévue des effectifs. Le groupe Volkswagen est malmené par la concurrence chinoise, notamment en raison de son retard dans l'électrique. (Avec AFP)

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