Le groupe Volkswagen lance un rappel mondial de 2,8 millions de véhicules

Nouveau coup dur pour le groupe Volkswagen. Le constructeur allemand lance en effet un rappel massif portant sur plus de 2,8 millions de véhicules VW et Audi dans le monde, dont un tiers en Allemagne. Selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA), ces voitures présentent un risque de corrosion des vis du système de direction.

Ce problème peut conduire à une "rupture des vis", qui peut à son tour "entraîner une défaillance de la direction", précise le KBA. Dans le détail, quelque 2,16 millions de véhicules de la marque Volkswagen et 700 000 modèles Audi sont concernés.

Chez Volkswagen, le rappel concerne cinq modèles, à savoir la Golf, la Golf Variant, le Tiguan, le Touran et le Caddy, qui ont été produits entre 2013 et 2024. Quant à Audi, seuls les Q3 fabriqués de 2017 à 2024 doivent être rappelés.

"Un phénomène de corrosion sur la vis" a été détecté lors de contrôles de qualité des véhicules, confirme un porte-parole de Volkswagen à l'AFP. "On rappelle maintenant à titre préventif les véhicules concernés, sans qu'il y ait eu de dommages corporels", assure-t-il.

Selon le porte-parole, le danger n'est pas "si aigu qu'il faudrait immobiliser la voiture" immédiatement. "On peut continuer à conduire jusqu'au rendez-vous chez le concessionnaire", afin de recevoir de nouvelles vis plus résistantes à la corrosion, ajoute-t-il.

C'est une nouvelle déconvenue pour le fleuron de l'automobile allemande déjà en crise. Il a conclu au début du mois de septembre 2026 un accord avec les syndicats prévoyant 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici à 2030, portant à environ 100 000 la réduction totale prévue des effectifs. Le groupe Volkswagen est malmené par la concurrence chinoise, notamment en raison de son retard dans l'électrique. (Avec AFP)