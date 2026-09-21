Les réseaux constructeurs ne représentent que 16,3 % des garages français

Les réseaux constructeurs ne représenteraient que 16,3 % des ateliers français. C'est l'un des principaux enseignements du premier Observatoire des garages publié par Scalon, qui recense 69 062 points d'activité en France métropolitaine.

Les agents pèsent plus que les concessions

Sur ces 69 062 garages, 11 278 seulement relèvent du canal constructeur, soit 16,3 % du total. Dans le détail, Scalon dénombre 6 180 agents de marque, représentant 8,9 % du marché, contre 4 728 concessions, soit 6,8 %.

Cette répartition rappelle le poids des agents dans l'appareil après-vente des constructeurs. Les agents et concessions totalisent ainsi 10 908 établissements. Les 370 sites restants du canal constructeur sont classés dans d'autres catégories de métier, principalement parmi les carrossiers, les MRA et les spécialistes.

Face à ce canal constructeur, Scalon recense 57 784 garages indépendants, soit 83,7 % du total. Parmi eux figurent notamment 36 483 MRA multimarques indépendants. Seuls 10 893 affichent une affiliation identifiée à une enseigne. Les 25 590 autres n'en présentent aucune dans les données collectées, soit 70,1 % des MRA indépendants.

Plus de la moitié des garages dans cinq régions

La répartition géographique fait également apparaître une forte concentration des points d'activité. Cinq régions réunissent à elles seules 39 840 garages, soit 57,7 % du total national.

Avec 10 330 établissements, l'Auvergne-Rhône-Alpes arrive nettement en tête. Elle devance l'Occitanie avec 7 549 garages, l'Île-de-France avec 7 532, la Nouvelle-Aquitaine avec 7 473 et Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 6 956. Suivent le Grand Est, avec 6 227 ateliers, puis les Hauts-de-France, qui en comptent 5 127.

Cette hiérarchie doit toutefois être relativisée. L'étude mesure ici des volumes de garages et non leur densité par rapport à la population ou au parc roulant. Une région fortement peuplée peut donc concentrer davantage d'ateliers sans disposer pour autant du maillage le plus dense par habitant ou par véhicule.

Une méthodologie spécifique

Cette photographie du secteur proposée par Scalon repose sur une méthode différente des statistiques habituellement utilisées pour mesurer le marché.



Plutôt que de comptabiliser des entreprises à partir de leur seule activité déclarée, l'agence, spécialisée dans la génération de leads, raisonne en points d'activité locaux et cherche à identifier le métier réellement exercé sur chaque site.

L'entreprise a ainsi constitué un univers de 101 989 activités automobiles locales, avant d'écarter les établissements dont l'activité principale ne relève pas de l'entretien-réparation : contrôle technique seul, lavage, vente sans atelier ou recyclage, notamment.

Ce travail de recatégorisation ramène à 69 062 le nombre de garages et ateliers effectivement retenus. Un chiffre à distinguer des quelque 108 000 établissements actifs recensés par Sirene dans l'entretien et la réparation automobile. Selon Scalon, cet écart tient notamment à la nature des unités comptées et au reclassement des activités selon leur réalité opérationnelle.