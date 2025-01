Immatriculations de voitures neuves : particuliers et entreprises dans le rouge en 2024

La chute de 3,2 % du marché automobile français en 2024 n’aura pas épargné les principaux canaux de vente. Celui des particuliers, représentant 46,3 % des mises à la route l’an dernier, voit ses immatriculations reculer de 3,3 %. Pire encore, le segment des entreprises décroît de 7,5 %.

En 2024, seuls les canaux dits "tactiques" ont vu leurs volumes d'immatriculations progresser sur le marché automobile français. ©AdobeStock-Artinun

En 2024, les immatriculations de voitures neuves ont enregistré une baisse de 3,2 %. Selon les données fournies par notre partenaire AAA Data, le marché automobile français a ainsi affiché un volume global de 1 718 417 véhicules.

Le canal des ventes aux particuliers, particulièrement stratégique pour les constructeurs, a vu sa part atteindre 46,3 %, avec 796 192 exemplaires écoulés depuis le début de l’année, soit une baisse de 3,3 % en un an.

Avec 277 297 immatriculations recensées (-0,2 %), Renault termine à la première place de ce canal grâce aux ventes de la Clio (91 435 exemplaires ; -6,2 %) et du Captur (45 961 ex. ; -3,4 %). Le constructeur au losange devance Peugeot (232 714 ex. ; -3,6 %) et Dacia (144 979 ex. ; -7,3 %), qui viennent compléter le podium.

De son côté, Toyota crée la surprise en grimpant à une quatrième place et devient l’une des seules marques du top 10 à voir ses ventes augmenter (+18,1 %) chez les particuliers, à 127 519 unités. Suivent ensuite Volkswagen (119 360 ex. ; -0,7 %) et Citroën (111 536 ex. ; -11,4 %), tandis que les Allemands BMW (67 147 ex. ; 12,7 %), Mercedes (51 267 ex. ; -1,1 %) et Audi (47 917 ex. ; -3 %) ainsi que le sud-coréen Hyundai (45 451 360 ex. ; -8 %) viennent compléter le top 10.

Hécatombe chez les entreprises

Avec un total de 50 186 voitures particulières immatriculées (-7,5 %) sur les canaux de la location longue durée, des sociétés et des administrations, le marché des flottes a perdu du terrain en 2024. Si la tendance en début d’année était plutôt positive, les immatriculations de voitures particulières ont viré au rouge à partir du mois de mai.

En ce qui concerne le canal des loueurs longue durée, ce dernier affiche une baisse de 3 % de ses mises à la route en 2024, pour s’établir à 251 495 unités. Pire encore pour celui des sociétés et administrations qui recule de 11,7 %, à 250 366 exemplaires recensés.

En tête des ventes sur les canaux BtoB en 2024, on retrouve donc Renault qui, avec 89 952 mises à la route (-12 %), culmine à la première place pour la deuxième année de suite. La marque au losange peut en effet compter sur les ventes de sa Clio. Cette dernière représente à elle seule plus d'un tiers des immatriculations (31 666 unités) du constructeur et est, dans le même temps et de loin, le modèle le plus vendu sur les canaux des entreprises l’an dernier.

Grand rival de Renault sur le marché des flottes, Peugeot termine quant à lui à la seconde position. La marque au lion enregistre un total de 87 037 immatriculations (-14,4 %), une performance rendue possible grâce aux ventes des 208 (25 724 exemplaires) et 308 (22 572 ex.), qui sont respectivement les deuxième et troisième modèles les plus vendus chez les professionnels.

Retour des ventes tactiques

En 2024, seuls les canaux dits "tactiques" ont ainsi vu leurs ventes progresser par rapport à l’année passée. D’abord, celui des loueurs courte durée qui a permis d’écouler du surstock, car les immatriculations ont progressé de 9,9 %, le seul canal de fort volume en hausse (160 970 immatriculations en 2024).

Du côté des véhicules de démonstration, leurs mises à la route ont été raisonnables sur l’année (-1,9 %) pour atteindre 216 486 unités, quand les constructeurs ont immatriculé un total de 21 627 exemplaires (+3,7 %).