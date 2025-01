Renault reste leader sur le marché BtoB en 2024

À la tête des immatriculations de voitures en BtoB l'an passé, Renault conserve également sa position de numéro un en 2024. Son plus grand rival, Peugeot, arrive juste derrière. Si Toyota termine à une surprenante troisième place, Volkswagen finit l’année au pied du podium.

La Renault Clio est le modèle le plus vendu sur le marché des flottes en 2024. ©Renault

Avec un total de 792 087 voitures immatriculées (-4,4 %) sur les canaux de la location longue durée, des sociétés et des administrations, le marché des flottes a perdu du terrain en 2024. Si la tendance en début d’année était plutôt positive, les immatriculations de voitures particulières ont viré au rouge à partir du mois de mai.

Renault leader pour la deuxième année consécutive

En tête des ventes sur le BtoB 2024, on retrouve Renault qui, avec 89 952 mises à la route (-12 %), culmine à la première place pour la deuxième année de suite. La marque au losange peut en effet compter sur les ventes de sa Clio. Cette dernière représente à elle seule plus d'un tiers des immatriculations (31 666 unités) du constructeur et est, dans le même temps, et de loin, le modèle le plus vendu sur les canaux des professionnels l’an dernier.

Grand rival de Renault sur le marché des flottes, Peugeot termine quant à lui à la seconde position. La marque au lion enregistre un total 87 037 immatriculations (-14,4 %), une performance rendue possible grâce aux ventes des 208 (25 724 exemplaires) et 308 (22 572 ex.), qui sont respectivement les deuxième et troisième modèles les plus vendus chez les professionnels.

Arrivé à la cinquième place à la fin du premier semestre 2024, Toyota termine l’année à la troisième psoition avec 35 375 unités vendues. Le constructeur nippon affiche ainsi une progression fulgurante sur les canaux BtoB, avec un bond de 66,4 % de ses immatriculations. De son côté, Volkswagen stagne au pied du podium et enregistre 35 021 mises à la route (+0,8 %) en 2024.

Vient ensuite un autre allemand, BMW. Avec 32 106 exemplaires écoulés, la marque bavaroise montre une légère progression de 2,2 % au sein des flottes. Soit l’inverse de Citroën qui voit ses immatriculations BtoB reculer de 20,3 % en 2024, à 31 110 unités. Le constructeur aux chevrons était pourtant mieux parti en début d’année puisqu'il se trouvait encore à la troisième place à la fin du premier semestre.

Top 10 ventes BtoB par marque en 2024

Marque Volume 1 Renault 89 952 2 Peugeot 87 037 3 Toyota 35 375 4 Volkswagen 35 021 5 BMW 32 106 6 Citroën 31 110 7 Mercedes-Benz 21 238 8 Skoda 19 583 9 Audi 18 467 10 Kia 14 650

Top 10 ventes BtoB par modèle en 2024