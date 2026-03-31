Geely regroupe ses centres de recherche et développement européens sous une même bannière

Le constructeur chinois accélère sa stratégie internationale. Geely Auto annonce la création de Geely Technology Europe, une nouvelle entité de recherche et développement européenne. Ce pôle regroupe les centres d’ingénierie de Göteborg (Suède) et de Francfort (Allemagne), avec l’ambition de placer l’innovation européenne au cœur du développement mondial du groupe.

Conçu comme une tête de pont stratégique, ce nouveau pôle travaillera en étroite collaboration avec le Geely Research Institute (GRI) en Chine. Objectif : développer des plateformes globales dès leur conception et réduire à moins de six mois l’écart entre les lancements en Chine et à l’international.

Pour ses marques chinoises

Geely entend ainsi soutenir ses ambitions hors de son marché domestique, avec un doublement prévu du nombre de projets de véhicules pilotés en Europe d’ici 2027. L’organisation apportera ainsi un support transversal aux marques Zeekr, Lynk & Co et Geely.

Geely Technology Europe s’articulera autour de trois axes : le codéveloppement de plateformes mondiales, notamment sur les architectures mécaniques et électroniques, l’adaptation des produits aux exigences des marchés internationaux, en particulier européen, et le développement de véhicules définis par logiciel, intégrant l'intelligence artificielle, les Adas et les cockpits connectés.

"L’Europe est bien plus qu’un marché clé : c’est une référence mondiale en matière d’excellence automobile et d’exigence des clients, souligne Giovanni Lanfranchi, directeur général de Geely Technology Europe. Pour réussir, il est essentiel d’anticiper et d’intégrer les besoins de toutes les régions dès les premières phases de développement. La création de Geely Technology Europe permet de mettre en place une organisation R&D véritablement sans frontières – un avantage stratégique qui nous permet non seulement de répondre aux standards mondiaux, mais aussi de contribuer à les définir."

Un ancrage européen renforcé

Cette nouvelle entité s’inscrit dans la continuité de la présence industrielle et technologique de Geely en Europe, initiée en 2013 avec la création du centre CEVT à Göteborg, aujourd'hui connu sous le nom de Zeekr Technology Europe. De son côté, le centre de Francfort opérait sous l’entité Lotus Tech Innovation Centre (LTIC). Pour l'anecdote, ce centre est situé juste à côté de celui de Chery.

Les équipes européennes ont notamment contribué au développement des plateformes CMA (plateforme multiénergies des Volvo XC40 ou Lynk & Co 01) ou SEA (plateforme électrique des Volvo EX30 ou Smart #1), utilisées à grande échelle par le groupe.