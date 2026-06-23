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L'émission du Club trajectoire durable - Flottes d'entreprise : l'électrique à l'épreuve du réel

Publié le 23 juin 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
Cinq experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians afin de faire un point sur l'avancée de l'électrification dans les flottes d'entreprise. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 25 juin 2026, à 10h30.
Émission du Club trajectoire durable
De gauche à droite : Régis Masera (directeur d'Arval Mobility Observatory), Cédric Hamon (directeur développement commercial et opérations chez BYmyCAR for Business), Solal Botbol (président de Beev), Catherine Leroy (directrice des rédactions de Syner'j Media), Jean-Marie Fiévet (député Ensemble pour la République) et Guirec Grand-Clément (président de la branche Mobilité Partagée chez Mobilians). ©JA

L’électrification des flottes d’entreprise devait être le moteur de la transition énergétique du secteur automobile. Mais aujourd’hui, le mouvement marque le pas. Face à l’incertitude économique, aux coûts encore élevés et à une fiscalité en constante évolution, de nombreuses entreprises hésitent et les volumes sont au ralenti.

 

Derrière l’objectif de décarbonation, c’est toute la logique du véhicule de fonction qui vacille. Longtemps pilier du marché automobile, peut-il encore jouer ce rôle dans un contexte de transformation accélérée ?

 

Avantages en nature : le sort des réaffectations est scellé

 

Entre impératifs climatiques, réalités économiques et mutations des usages, l’électrification des flottes est-elle en train de s’enliser… ou simplement de changer de trajectoire ?

 

Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Guirec Grand-Clément (président de la branche Mobilité Partagée chez Mobilians), Jean-Marie Fiévet (député Ensemble pour la République), Cédric Hamon (directeur développement commercial et opérations chez BYmyCAR for Business), Solal Botbol (président de Beev) et Régis Masera (directeur d'Arval Mobility Observatory).

 

Quand l’incertitude réglementaire bride le verdissement des flottes européennes

 

Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 25 juin 2026, à 10h30, pour tout comprendre de la trajectoire d'électrification des flottes.

 

Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !

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