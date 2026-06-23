L'émission du Club trajectoire durable - Flottes d'entreprise : l'électrique à l'épreuve du réel

L’électrification des flottes d’entreprise devait être le moteur de la transition énergétique du secteur automobile. Mais aujourd’hui, le mouvement marque le pas. Face à l’incertitude économique, aux coûts encore élevés et à une fiscalité en constante évolution, de nombreuses entreprises hésitent et les volumes sont au ralenti.

Derrière l’objectif de décarbonation, c’est toute la logique du véhicule de fonction qui vacille. Longtemps pilier du marché automobile, peut-il encore jouer ce rôle dans un contexte de transformation accélérée ?

Entre impératifs climatiques, réalités économiques et mutations des usages, l’électrification des flottes est-elle en train de s’enliser… ou simplement de changer de trajectoire ?

Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Guirec Grand-Clément (président de la branche Mobilité Partagée chez Mobilians), Jean-Marie Fiévet (député Ensemble pour la République), Cédric Hamon (directeur développement commercial et opérations chez BYmyCAR for Business), Solal Botbol (président de Beev) et Régis Masera (directeur d'Arval Mobility Observatory).

Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 25 juin 2026, à 10h30, pour tout comprendre de la trajectoire d'électrification des flottes.

Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !