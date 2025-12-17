Le volume d'annonces de voitures d'occasion remonte en Europe

Les véhicules d'occasion se multiplient sur les sites des infomédiaires à travers l'Europe. Dans son étude mensuelle des données statistiques, Leparking constate une légère augmentation du nombre d'offres. En effet, en conjuguant la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, quelque 3,94 millions de petites annonces sont actives à la mi-décembre, selon l'agrégateur, soit 0,6 % de plus qu'un mois plus tôt.

L'Hexagone (+1,6 %, à 1,042 million d'annonces), l'Italie (+1,1 %, à près de 685 900 annonces) et l'Espagne (+2,6 %, à près de 538 700 annonces) ont nettement contribué à cette dynamique. À l'inverse, l'Allemagne a perdu sur le terrain de l'offre pour revenir à 1,502 million de véhicules d'occasion à revendre (-0,8 %).

Toutefois, en comparaison avec les données rapportées l'an passé par Leparking, ce fragment du marché européen compte 0,9 % d'annonces de véhicules d'occasion en moins. Un repli qui concerne tout autant les voitures d'occasion (-0,8 % sur un an, à 3,711 millions d'annonces) que les utilitaires d'occasion (-2,4 %, à 233 000 unités).

Les véhicules à moteur diesel résistent

D'un mois à l'autre, seuls les véhicules d'occasion à moteur essence ont décliné en volume. Estimés à moins de 1,633 million d'annonces, leur repli a été de 0,2 %. Les offres diesel ont repris de l'épaisseur (+0,5 %, à 1,437 million d'annonces), alors que les alternatives électrifiées ont poursuivi leur percée. Les hybrides ont grimpé de 3,7 %, à 402 300 unités, et les véhicules électriques approchent des 188 900 unités, soit 1,8 % de plus qu'en novembre.

Des cinq pays précédemment listés, la France est le seul à avoir enregistré une croissance des volumes sur chaque motorisation. Il y a notamment 5,5 % de modèles hybrides en plus, à 120 000 unités, et +1,1 % de véhicules à moteur essence (pas loin de 380 000 unités). Alors qu'en Allemagne, la transition écologique joue de son influence pour faire baisser le nombre de thermiques (-1,4 % d'essence et -1,8 % de diesel) pour faire plus de place aux électrifiés (+4,9 % d'hybrides et +3,3 % d'électriques).

Le BtoC tire les prix vers le bas

Selon Leparking, les prix sont en baisse, à l'échelle des cinq pays. En moyenne, il faut compter 20 630 euros pour un véhicule d'occasion, soit 0,7 % de moins qu'en novembre. Cette déflation a été impulsée par le canal des revendeurs particuliers (-1,8 %, à 14 180 euros), notamment en Allemagne (-3,6 %, à 13 300 euros) et en Espagne (-4,4 %, à 12 742 euros).

Mais l'étude des tarifs s'étend aussi à deux autres pays, les Pays-Bas et le Portugal. En les prenant en considération, la moyenne des prix se fixe à 20 438 euros, en retrait de 0,7 % par rapport à novembre.

Notons qu'en dépit d'une revalorisation de 0,2 %, la France demeure le marché où les véhicules d'occasion se vendent au prix moyen le plus bas chez les professionnels, à tout juste plus de 23 000 euros, contre 27 244 euros en moyenne. En ce qui concerne les véhicules de particuliers, ils se situent dans la tendance continentale à 13 239 euros (-1,3 %) contre 13 631 euros de moyenne (-1,4 %).

Une durée de vie qui se raccourcit

Les annonces tournent plus vite, constate Leparking. L'agrégateur estime la rotation moyenne à 48 jours, soit deux jours de moins que le mois passé. Si le canal du CtoC ne bouge pas, à 41 jours, celui du BtoC passe d'une moyenne de 59 jours à 54 jours entre novembre et décembre.

Une partie de l'explication est à chercher en France. Les distributeurs y ont fait tomber la rotation de 64 jours à 55 jours. Il faut regarder aussi du côté de l'Italie, où la rotation des professionnels est revenue à 47 jours, contre 60 le mois d'avant.