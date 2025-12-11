Allemagne : longue traversée du désert pour les voitures d'occasion

Publié le 11 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 3 min de lecture

Pas de miracle pour le marché des voitures d'occasion en Allemagne. En novembre 2025, les autorités locales ont dénombré moins de 515 650 transactions, soit une perte de 3,2 % sur un an. Seat a été la seule marque du top 10 à terminer dans le vert.

Le marché allemand des voitures d'occasion a baissé de 3,2 % en novembre 2025. ©Schichner Automobile

La traversée du désert commence à être longue pour les voitures d'occasion en Allemagne. Selon les données compilées par l'autorité fédérale, le marché de la revente a enchaîné un autre mois de perte. Au terme du mois de novembre 2025, le bilan fait état de 515 646 transactions, soit 3,2 % de moins que l'an passé. Dans le sommet du classement, très rares sont les marques à avoir sauvé les meubles. D'ailleurs, avec 16 638 voitures remises en circulation, soit 6,2 % de plus qu'en novembre 2024, il n'y a que Seat qui fait bonne figure au sein du top 10. Opel (-4,5 %), BMW (-5 %) et Audi (-5,3 %) ont été bien en deçà de leurs volumes de l'année dernière. Au terme des onze premiers mois, le marché glisse de 0,1 %. Un peu plus de 6,026 millions de voitures d'occasion ont été échangées sur la période. Une tendance négative sur laquelle est alignée la marque Volkswagen (1,237 million de transactions). Mercedes et Skoda profitent de la situation pour gagner en pénétration. La marque à l'étoile a augmenté de 2,9 % avec presque 633 800 transactions depuis janvier. Quant à la gamme tchèque, elle a généré 264 300 transactions, en gain de 2,1 % sur un an. Il faut souligner la progression de Dacia, dont 70 554 exemplaires (+11,3 %) ont changé de propriétaire sur la carte grise. Des hybrides à +23,3 % Sur le plan des motorisations, le mois de novembre s'est fait l'écho de la tendance de fond. Les moteurs essence (-5,5 %, à 314 130 unités) et diesel (-7,1 %, à 145 700 unités) ont laissé plus de place aux hybrides (+12,1 %, à 58 230 unités) et aux électriques (+27,8 %, à 21 280 unités). Autobiz expose ses prévisions pour le marché de l'occasion en 2026 Depuis le début de l'année, le marché allemand des voitures d'occasion totalise encore plus de 3,46 millions de reventes de modèles à moteur essence (-2,7 %). Il est passé sous la barre des 1,645 million de voitures diesel échangées (-5 %). En revanche, les hybrides ont poussé de 23,3 %, à plus de 538 600 transactions. Les voitures électriques d'occasion pointent quant à elles à près de 210 300 unités, en croissance de 33,2 %.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet