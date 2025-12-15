Espagne : les voitures d'occasion ont marqué le pas en novembre 2025

Publié le 15 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Selon les statistiques des associations professionnelles espagnoles, 187 200 voitures d'occasion ont repris la route dans le pays en novembre 2025. Par rapport à l'an passé, le total a fondu de 2,2 %. Ce qui va à l'encontre de la tendance générale en Espagne où le marché grimpe de 4,4 %.

Le marché espagnol des voitures d'occasion garde une dynamique positive malgré le mauvais mois de novembre 2025. ©Google Gemini

Les reventes de voitures d'occasion ont ralenti en novembre 2025, en Espagne. D'après les données des associations de distributeurs, le rythme du marché a baissé de 2,2 % par rapport à l'an passé, limitant le total mensuel à 187 200 transactions tous canaux confondus. Le marché espagnol a notamment subi une perte de 10,7 % sur le segment des 5-8 ans, à tout juste plus de 18 600 transactions. Les voitures d'occasion les plus récentes (-5,4 %, à 20 250 unités) et les plus âgées (-3 %, à 75 160 unités) ont également attiré moins d'acheteurs que l'an passé. La source de satisfaction vient de la tranche des 8-10 ans, dont le volume a grimpé de 6,1 %, à près de 11 000 unités. Tous les canaux sont en berne, à commencer par ceux des particuliers (-2,5 %, à 117 600 unités) et des loueurs longue durée (-10,8 %, à 18 180 unités). Il y a une exception cependant. En totalisant plus de 12 200 voitures d'occasion, le canal des importations a fait un bond de 28,8 %. Le 8-10 ans accélère fort Ce mois de novembre ne reflète en rien la tendance 2025. Depuis le début de l'année, 1 999 900 voitures d'occasion ont été acquises. En comparaison avec l'exercice 2024, les onze premiers mois s'affichent en hausse de 4,4 %. Sur cette période, les clients espagnols ont presque acheté 26 400 voitures de plus de 15 ans (+4,2 %), 318 500 voitures de 10-15 ans (+4,6 %) ou encore 227 900 voitures de 3-5 ans (+8,4 %). Mais la plus forte poussée s'observe sur le segment des 8-10 ans, dont pratiquement 119 100 exemplaires ont trouvé acquéreur (+13,7 %). Allemagne : longue traversée du désert pour les voitures d'occasion Au terme du mois de novembre, chaque canal est en croissance. Les loueurs longue durée (+41,3 %, à 124 285 unités) et les importations (+20,9 %, à 126 900 unités) ont le vent en poupe. Cumulant 1 302 750 transactions, le canal des particuliers a pris 3,3 %, pour garder un poids conséquent dans l'activité.

