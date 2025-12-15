Espagne : les voitures d'occasion ont marqué le pas en novembre 2025
Publié le 15 décembre 2025
Les reventes de voitures d'occasion ont ralenti en novembre 2025, en Espagne. D'après les données des associations de distributeurs, le rythme du marché a baissé de 2,2 % par rapport à l'an passé, limitant le total mensuel à 187 200 transactions tous canaux confondus.
Le marché espagnol a notamment subi une perte de 10,7 % sur le segment des 5-8 ans, à tout juste plus de 18 600 transactions. Les voitures d'occasion les plus récentes (-5,4 %, à 20 250 unités) et les plus âgées (-3 %, à 75 160 unités) ont également attiré moins d'acheteurs que l'an passé. La source de satisfaction vient de la tranche des 8-10 ans, dont le volume a grimpé de 6,1 %, à près de 11 000 unités.
Tous les canaux sont en berne, à commencer par ceux des particuliers (-2,5 %, à 117 600 unités) et des loueurs longue durée (-10,8 %, à 18 180 unités). Il y a une exception cependant. En totalisant plus de 12 200 voitures d'occasion, le canal des importations a fait un bond de 28,8 %.
Le 8-10 ans accélère fort
Ce mois de novembre ne reflète en rien la tendance 2025. Depuis le début de l'année, 1 999 900 voitures d'occasion ont été acquises. En comparaison avec l'exercice 2024, les onze premiers mois s'affichent en hausse de 4,4 %.
Sur cette période, les clients espagnols ont presque acheté 26 400 voitures de plus de 15 ans (+4,2 %), 318 500 voitures de 10-15 ans (+4,6 %) ou encore 227 900 voitures de 3-5 ans (+8,4 %). Mais la plus forte poussée s'observe sur le segment des 8-10 ans, dont pratiquement 119 100 exemplaires ont trouvé acquéreur (+13,7 %).
Au terme du mois de novembre, chaque canal est en croissance. Les loueurs longue durée (+41,3 %, à 124 285 unités) et les importations (+20,9 %, à 126 900 unités) ont le vent en poupe. Cumulant 1 302 750 transactions, le canal des particuliers a pris 3,3 %, pour garder un poids conséquent dans l'activité.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.