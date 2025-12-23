ZF vend sa division Adas à Samsung

L'équipementier allemand vient d'annoncer la vente de sa division Adas à Harman, une filiale américaine de Samsung. ZF, engagé dans un vaste plan d'économies, va ainsi récupérer 1,5 milliard d'euros.

ZF cède sa division Adas pour 1,5 milliard d'euros. ©ZF

"Le groupe ZF vend son unité commerciale de systèmes d'assistance à la conduite (Adas) au spécialiste américain de l'électronique embarquée Harman International" pour un montant de 1,5 milliard d'euros, a déclaré l'équipementier dans un communiqué.

La transaction "contribuera à réduire significativement les passifs financiers de ZF", a déclaré Michael Frick, directeur financier du groupe, dans le communiqué, alors que le groupe en difficulté multiplie depuis deux ans plans sociaux et fermetures d'usines.

L'activité en question regroupe les solutions informatiques, les caméras intelligentes, les technologies de radar et les fonctions logicielles d'assistance au conducteur.

Réduire la dette de ZF de 10 %

Cette acquisition doit permettre à Samsung, qui a racheté Harman en 2017, de continuer à étendre son activité dans la conduite assistée, "un secteur important et en pleine croissance pour la voiture de demain", commente auprès de l'AFP l'expert allemand Ferdinand Dudenhöffer.

Pour le groupe de Friedrichshafen, la vente doit permettre de réduire la dette d'environ 10 %, une nouvelle étape importante vers le désendettement. Ce désinvestissement permet à ZF de se concentrer sur ses technologies traditionnelles, telles que les châssis, la chaîne motopropulsion, les véhicules commerciaux et les applications industrielles, d'après le communiqué.

Dans le cadre de l'accord, 3 750 employés de ZF seront transférés chez Harman, une fois la transaction finalisée, au second semestre 2026, indique le communiqué.

Deuxième équipementier automobile allemand après Bosch, ZF a annoncé en octobre la suppression de 7 600 emplois dans une autre division produisant des systèmes de transmission pour réaliser un demi-milliard d'euros d'économies d'ici 2027.

Cette réduction d'effectifs s'inscrit dans un plan plus vaste, dévoilé à l'été 2024, visant à supprimer jusqu'à 14 000 postes d'ici 2028. (avec AFP)