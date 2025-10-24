Valeo en croissance au troisième trimestre 2025

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,5 %, notamment grâce à la première monte, Valeo a redressé la barre au troisième trimestre 2025. L'équipementier a également confirmé ses objectifs 2025, revus en juillet dernier.

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, lors de l'IAA Mobility 2025. ©IAA Mobility

Après un deuxième trimestre 2025 difficile, qui avait entrainé un ajustement des objectifs annuels, Valeo a relevé la tête au troisième trimestre.

L'équipementier français a ainsi affiché un chiffre d'affaires de 4,997 milliards d'euros ces trois derniers mois, en croissance de 3,5 % à périmètre et taux de change constants. Sans ces corrections, la hausse n'est que de 0,6 %.

L'entreprise évoque une "surperformance" en Europe au troisième trimestre, avec une hausse de 6,3 % du chiffre d'affaires "première monte", à périmètre et taux de change constants. L'Europe représente la moitié du chiffre d'affaires de l'équipementier (49 %), l'Amérique du Nord 19 %, la Chine 14 % et le reste de l'Asie 16 %.

Valeo mise également sur la croissance du marché automobile en Chine. "Nos efforts de repositionnement sur les constructeurs chinois portent leurs fruits et conformément à nos attentes, nous réduisons significativement l'écart de performance avec le marché chinois", a commenté dans le communiqué Christophe Périllat, le directeur général.

Ainsi pour l'ensemble de l'exercice 2025, après la révision de juillet 2025, Valeo vise un chiffre d'affaires de 20,5 milliards d'euros, contre 21,5 à 22,5 milliards d'euros, pour "tenir compte principalement d'un effet de change défavorable de 750 millions d'euros". En 2024, le chiffre d'affaires avait atteint 21,5 milliards d'euros, en repli de 3 %.

Au vu de ses résultats du troisième trimestre et évoquant une "discipline sur l'exécution", "nous sommes en mesure de confirmer" les objectifs, a indiqué lors d'un point presse Edouard de Pirey, directeur financier de Valeo.

L'équipementier prévoit notamment une génération de free cash flow, flux de trésorerie disponible, "bien supérieure à ce que nous avions été capables de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire entre 700 et 800 millions d'euros avant frais de restructuration exceptionnelle", s'est réjoui le directeur financier.

Des alternatives à Nexperia

Interrogé sur les tensions en approvisionnement en composants électroniques de Nexperia dont les puces sont massivement utilisées par les constructeurs automobiles, Edouard de Pirey a assuré que Valeo avait "une visibilité sur les prochaines semaines" pour "l'ensemble des composants" nécessaires.

Par ailleurs, "sur 95 % des volumes que nous achetons à Nexperia chaque année, nous avons déjà identifié des alternatives", a-t-il ajouté, précisant qu'elles n'étaient "pas encore validées par les clients" et que Valeo n'avait pas "encore nécessairement l'ensemble des composants" dans ses stocks. (avec AFP)