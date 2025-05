Christophe Périllat reste à la barre de Valeo

À l'occasion de l’assemblée générale des actionnaires de Valeo, Christophe Périllat a été reconduit au poste de directeur général pour quatre ans. De plus, Gilles Le Borgne va faire son entrée au conseil d'administration de l’équipementier français.

Christophe Périllat a été reconduit, pour quatre ans, à la direction générale de Valeo. ©IAA Mobility

Christophe Périllat continue d’avoir la confiance des actionnaires de Valeo. En effet, réuni en assemblée générale le jeudi 22 mai 2025, le conseil d’administration a reconduit l’actuel directeur général de l’équipementier français pour un mandat de quatre ans.

Une décision prise "à l'unanimité". Le conseil d’administration, présidé par Gilles Michel, "réaffirme son plein soutien pour la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie du groupe". L'assemblée générale a aussi décidé la distribution d'un dividende de 0,42 euro par action.

Gilles Le Borgne rejoint le conseil d'administration de Valeo

Cette assemblée générale marque aussi l’arrivée de l’ex-patron de l’ingénierie de Stellantis puis de Renault, Gilles Le Borgne. Ce dernier a été nommé en tant qu’administrateur pour un mandat d’une durée de quatre ans à partir du 1er janvier 2026. Son arrivée portera à 15 le nombre de membres au conseil d’administration de Valeo.



Notons que les mandats d’administrateur de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et Véronique Weill sont prolongés aussi de quatre ans, tandis que celui d’Alexandre Dayon a pris fin à l’issue de l’assemblée générale.

Valeo vise pour 2025 un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation, entre 21,5 et 22,5 milliards d'euros, et une légère amélioration de sa marge opérationnelle, comprise entre 4,5 et 5,5 %, a indiqué fin avril le groupe en présentant ses résultats du premier trimestre.

Christophe Périllat peut poursuivre ses fonctions dans un contexte où le secteur automobile reste perturbé par les baisses des ventes de voitures et la mise en place de lourds droits de douane par les États-Unis. (Avec AFP)