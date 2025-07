Valeo revoit ses objectifs pour 2025 et dégringole en Bourse

L’équipementier automobile français a vu ses revenus reculer de 1,4 % au premier semestre 2025, à 10,6 milliards d’euros. Impacté par un effet de change défavorable, Valeo a donc décidé de revoir à la baisse son objectif de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice. Résultat, le titre a chuté de 14 % à la Bourse de Paris.

Valeo signe un premier semestre 2025 en demi-teinte. Sur le chiffre d’affaires, l’équipementier automobile français résiste plutôt bien avec une baisse de 1,4 % sur les six premiers mois de l’année, pour atteindre 10,6 milliards d’euros. Un recul que Valeo justifie par un effet de change défavorable, provoqué par la récente appréciation de l’euro face aux principales devises internationales, qui pèse de fait sur les entreprises exportatrices européennes.

En parallèle, son résultat net chute fortement à 104 millions d’euros au premier semestre 2025, une diminution liée, entre autres, à des plans de restructuration en France et en Allemagne. Seules éclaircies, la marge d'Ebitda a quant à elle progressé de 1,4 point par rapport au premier semestre 2024, à 13,8 % du chiffre d'affaires, au même titre que les marges brute (+ 1,1 point) et opérationnelle (+ 0,5 point). Les prises de commandes sont également en nette hausse de 30 %, à 11,8 milliards d’euros.

"Ce premier semestre 2025 démontre notre capacité à franchir une nouvelle étape d'amélioration de notre rentabilité et de notre génération de cash. Les indicateurs financiers de marge brute, d’Ebitda, de marge opérationnelle et de génération de cash sont en nette progression. Notre forte discipline en matière de gestion des prix, tant sur la profitabilité des nouvelles commandes que sur la gestion des productions actuelles, continue à supporter notre rentabilité. En particulier, l'impact net des mesures douanières aux États-Unis est non significatif sur le semestre", a salué Christophe Périllat, directeur général de Valeo, dans un communiqué.

Révisions à la baisse des objectifs 2025

Dans un contexte économique difficile pour les équipementiers, Valeo a donc décidé de revoir à la baisse son objectif de chiffre d’affaires pour 2025. Celui-ci a ainsi été abaissé à 20,5 milliards d’euros, contre les 21,5 à 22,5 milliards d’euros initialement visés, afin de pouvoir prendre en compte un effet de change défavorable de 750 millions d'euros.

Si les objectifs de marges et de flux de trésorerie disponibles sont quant à eux confirmés, cette révision à la baisse du chiffre d’affaires pour 2025 a fait plonger de 14,47 % le titre de Valeo à la Bourse de Paris. Mais l’équipementier automobile français tient tout de même à se montrer rassurant et mise sur la croissance du marché chinois pour progresser.

"La forte croissance des constructeurs automobiles chinois fait évoluer le mix mondial très rapidement. C’est aussi très rapidement que nous avons pris les mesures pour accélérer notre exposition à ces clients. Au premier semestre, nous avons remporté des succès commerciaux importants : les prises de commandes avec les constructeurs chinois accélèrent et représentent près de trois fois notre chiffre d'affaires", a déclaré le patron de Valeo.