Droits de douane : l’Union européenne trouve enfin un accord avec les États-Unis

L’Union européenne a annoncé avoir conclu un accord commercial avec les États-Unis, mettant ainsi un terme aux nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur en avril 2025. Les produits automobiles européens seront dorénavant taxés à hauteur de 15 %, contre 27,5 % initialement.

Les voitures européennes qui seront importées aux États-Unis ne seront finalement taxées que de 15 %. ©AdobeStock -Tomas Ragina

L’attente aura été longue. À moins d’une semaine de la date butoir du 1er août, l’Union européenne et les États-Unis sont enfin parvenus à trouver un accord commercial. Les voitures et équipements automobiles d'origine européenne entrant sur le sol américain seront désormais soumis à des droits de douane de 15 %.

Pour rappel, depuis le mois d’avril 2025, les exportations automobiles européennes étaient taxées à hauteur de 27,5 %. Cet accord commercial, considéré comme une maigre victoire pour l’industrie automobile européenne, peine néanmoins à satisfaire les différents acteurs du secteur, qui ne payaient qu’un taux de 2,5 % auparavant.

Coup dur pour les constructeurs allemands

Si le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré que l'accord avait permis d'éviter une guerre commerciale qui aurait durement touché l'économie allemande, ce nouveau taux de 15 % risque toutefois d’impacter davantage les constructeurs d’Outre-Rhin. Pilier de l'économie allemande et premier secteur industriel du pays, la filière automobile est déjà confrontée à une situation difficile, entre concurrence chinoise accrue et coût du virage vers la mobilité électrique.

Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW ont, en effet, été les plus touchés par la mise en place des nouveaux droits de douane américains, qui ont fortement pesé sur les résultats financiers de ces constructeurs au premier semestre 2025. "Les droits de douanes américains de 15 % coûteront des milliards d’euros chaque année aux entreprises automobiles allemandes", a déclaré Hildegard Mueller, présidente de la fédération des constructeurs automobiles allemands VDA.

D’autant que les États-Unis ont représenté l'an dernier le premier débouché des véhicules exportés d'Allemagne (13,1 %), même si nombre de constructeurs germaniques exploitent des usines implantées de l'autre côté de l'Atlantique, où ils produisent pour le marché américain. Pour la fédération des constructeurs allemands, "l'UE est désormais d'autant plus appelée à rendre les conditions-cadres en Europe compétitives au niveau international pour les investisseurs et les entreprises, afin de redevenir un lieu d'investissement plus intéressant et plus attractif".