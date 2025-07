Droits de douane : à défaut de se satisfaire de l'accord, l'Acea se rassure

L'association des constructeurs européens a commenté l'annonce de l'accord sur les droits de douane, signé entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Pour l'Acea, si l'industrie n'est pas sortie d'affaire, il y a un symbole d'apaisement bienvenu.

L'Acea qualifie l'accord entre les Etats-Unis et l'Europe de signe de "désescalade". ©BMW Group

Le verdict est tombé et l'association des constructeurs européens s'en dit presque rassurée. Pour l'Acea, l'accord sur les droits de douane passé entre l'Union européenne et les Etats-Unis, le dimanche 27 juillet 2025, marque une "désescalade" bienvenue.

"L'accord est une étape importante pour limiter la grave incertitude entourant les relations commerciales transatlantiques ces derniers mois", a commenté le lobby industriel, dans un communiqué diffusé au lendemain de l'annonce officielle.

L'Acea souligne toutefois que les droits de douane en vigueur dans l'automobile continueront d'avoir un "impact négatif pour le secteur, non seulement dans l'UE mais également aux États-Unis". Un point qu'a tenu à souligner la directrice générale de l'association, Sigrid de Vries, dans ce même communiqué.

Travailler sur la réduction des obstacles

En l'absence d'accord, le président américain, Donald Trump, avait menacé d'appliquer un taux de 30% à partir du 1er août prochain. En faisant des concessions, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a obtenu un niveau de taxation douanière de 15 %. L'Acea examinera attentivement les détails de l'accord "au fur et à mesure de leur disponibilité" et "évaluera les implications pour la fabrication de véhicules en Europe".

Pour le lobby, l'automobile est une des industries les plus touchées par ces droits de douane. Cela concerne autant les exportations de voitures, notamment allemandes, vers les Etats-Unis, que la fabrication elle-même de voitures en Amérique du Nord.

"A l'avenir, l'UE et les Etats-Unis devraient se concentrer sur la réduction des obstacles au commerce automobile transatlantique, qui est vital, ouvrant la voie à des liens économiques plus forts et une prospérité partagée", souhaiterait orienter les futurs chantiers l'Acea. (Avec AFP)