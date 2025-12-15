Promoneuve se refait une beauté pour affronter la crise du VN

Publié le 15 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le site de promotion des voitures neuves sort une toute nouvelle mouture. Promoneuve entend ainsi mieux accompagner les distributeurs automobiles face aux problématiques commerciales qui frappent le marché.

Le site Promoneuve nourrit de grandes ambitions sur fond de crise du VN. ©Le Journal de l'Automobile

Dans le groupe La Centrale, il n'y en a pas que pour les voitures d'occasion. L'entreprise passée dans le giron d'OLX Group vient de dévoiler la nouvelle version de Promoneuve. Le site internet de l'infomédiaire consacré à la mise en avant des voitures neuves a opéré une transformation pour s'adapter aux défis du marché français. Concrètement, la nouvelle architecture digitale met l'accent sur la facilité de diffusion des offres de voitures neuves en stock. Promoneuve a été repensé pour optimiser la valorisation des offres, tandis que les distributeurs ne sont facturés qu'à la performance pour leur assurer une maîtrise des budgets marketing engagés. Passer de 4 500 à 20 000 voitures Aux yeux des consommateurs, Promoneuve gagne en lisibilité. Ils comprennent mieux la structure des offres promotionnelles et l'évolution des prix. "Notre ambition est d’aider les automobilistes à retrouver du pouvoir d’achat en leur proposant des véhicules neufs déjà remisés", décrypte Guillaume-Henri Blanchet, directeur général adjoint de La Centrale. De plus, l'interface rapporte de manière plus claire les informations relatives aux équipements, aux options et aux garanties. Bee2Link prépare la révolution logicielle de la distribution automobile L'ambition est également volumétrique. Le groupe La Centrale vise à démultiplier le nombre de voitures exposées. Dans ce contexte de crise de la consommation, l'inventaire doit passer de 4 500 unités en cette fin d'année à plus de 20 000 unités en 2026. L’objectif final est de soutenir la vente de véhicules neufs en France et de rapprocher leur rotation de celle de l’occasion, grâce à une audience qualifiée issue de l’écosystème La Centrale, explique le groupe dans sa communication.

