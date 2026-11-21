Groupe GCA : à Alençon, Toyota garde l’esprit de famille
Publié le 21 novembre 2026
■Par Christophe Bourgeois
■
9 min de lecture
Quatre prix Ichiban au compteur, une part de marché qui dépasse les 9 % et trois générations de Baroche aux commandes. Dans l’Orne, Toyota a trouvé une terre d’élection plutôt inattendue et s’est taillé une place de choix. Une réussite qui doit beaucoup à une famille, à son histoire et à une certaine idée du commerce automobile.
Bien qu’intégrée dans un grand groupe de distribution, la concession Toyota d’Alençon (61) est dirigée par la troisième génération d’entrepreneurs. ©Toyota
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.