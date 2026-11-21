Groupe GCA : à Alençon, Toyota garde l’esprit de famille

Publié le 21 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 9 min de lecture

Quatre prix Ichiban au compteur, une part de marché qui dépasse les 9 % et trois générations de Baroche aux commandes. Dans l’Orne, Toyota a trouvé une terre d’élection plutôt inattendue et s’est taillé une place de choix. Une réussite qui doit beaucoup à une famille, à son histoire et à une certaine idée du commerce automobile.

Bien qu’intégrée dans un grand groupe de distribution, la concession Toyota d’Alençon (61) est dirigée par la troisième génération d’entrepreneurs. ©Toyota

"La qualité d’aujourd’hui, c’est le commerce de demain." Damien Baroche aime rappeler cette formule. Et manifestement, elle porte ses fruits. En juin dernier, la concession Toyota d’Alençon (61) a décroché son quatrième prix Ichiban, l’une des distinctions les plus convoitées du réseau européen de la marque. Décernée dans le cadre du programme BRiT (Best Retailer in town), elle récompense les distributeurs les plus performants en matière d’expérience client et rejaillit sur les trois concessions ornaises, Alençon, Flers et Argentan, placées sous la responsabilité de Damien Baroche au sein du groupe GCA. Et les résultats commerciaux sont au rendez-vous car Toyota revendique 9,1 % du marché des voitures particulières dans le département et 8,4 % en incluant les utilitaires. Des niveaux sensiblement supérieurs à la moyenne nationale.

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