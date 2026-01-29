BYD récompense BYmyCAR

Présent dans l’Hexagone depuis 2023, le constructeur chinois distingue pour la première fois son réseau français. BYD a décerné à BYmyCAR le titre de Concessionnaire de l’année 2025. Une manière de saluer ses performances commerciales, la rapidité de son déploiement territorial et la solidité d’un partenariat engagé dès l’origine.

Le groupe BYmyCAR, premier investisseur BYD en France, a été récompensé par le constructeur chinois. ©BYD-BYmyCAR

BYD récompense son réseau. Pour la première fois depuis sa présence en France, le constructeur chinois a décerné à BYmyCAR le prix de Concessionnaire de l’année 2025 en France.

Cette distinction, remise par la direction de BYD France, vient saluer les performances commerciales du distributeur, la qualité de son déploiement territorial ainsi que la solidité du partenariat engagé depuis l’arrivée de la marque sur le marché français en 2023.

Un partenaire clé depuis l’implantation de BYD en France

Premier distributeur de BYD dans l’Hexagone avec 2 400 immatriculations, BYmyCAR a accompagné dès l’origine le lancement du constructeur chinois sur le marché français. Il a été effectivement ouvert les deux premières concessions, à Paris, au printemps 2023.

Le trophée remis par BYD vient récompenser les résultats obtenus par l’ensemble des sites exploités par BYmyCAR, mais aussi la cohérence de sa stratégie commerciale et marketing, orientée vers le développement de la notoriété de la marque et la satisfaction client.

Neuf concessions aujourd’hui, quinze à horizon fin 2026

À ce jour, BYmyCAR exploite neuf concessions réparties sur trois grands bassins économiques. En Île-de-France, le groupe est implanté à Noisy-le-Grand (93), Marne-la-Vallée (77) et Paris Rive Droite (75). En région Rhône-Alpes, le réseau couvre Annecy (74), Chambéry (73), Grenoble et Bourgoin-Jallieu (38). Enfin, deux sites sont opérationnels dans le Sud-Est, à Roquebrune-sur-Argens et Toulon (83).

Le distributeur prévoit une accélération de son développement avec l’ouverture de six nouvelles concessions d’ici fin 2026, portant le réseau à quinze sites. Une première inauguration est attendue prochainement en Île-de-France, sans que le constructeur ne donne plus d'informations.

Un choix stratégique

"Cette distinction illustre le rôle central joué par BYmyCAR dans la stratégie de déploiement de la marque, souligne Dorothée Bonassies, directrice générale de BYD France. Le groupe s’est distingué par la qualité de son déploiement, ses performances commerciales, sa couverture réseau et son niveau de satisfaction client."

De son côté, Carlos Gomes, directeur général de Cosmobilis Group, voit dans ce prix "la reconnaissance d’un choix stratégique précoce, celui d’avoir accompagné BYD dès ses débuts en France". Le dirigeant confirme la volonté du groupe de rester un partenaire majeur du constructeur chinois à mesure que celui-ci renforce sa présence sur le marché français.

Un réseau multiplié par deux en 2026

Pour rappel, 13 533 immatriculations et 17 000 commandes enregistrées à fin novembre, BYD poursuit son ascension en France. La marque chinoise atteint une part de marché de 0,8 %. Aujourd'hui, le réseau est composé de 90 points de vente détenus par 17 investisseurs, principalement d'importants distributeurs.

"Notre ambition est d'atteindre les 200 points de vente à la fin de l'année 2026 afin que chaque client potentiel soit à moins de 30 minutes d'une concession", nous avait indiqué Dorothée Bonassies, lors d'un échange en décembre dernier.