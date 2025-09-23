BYmyCAR ouvre son huitième showroom BYD

En inaugurant une nouvelle concession BYD à Marne-la-Vallée (77), BYmyCAR porte à huit le nombre de ses points de vente qui arborent les couleurs de la marque chinoise. Deux nouvelles adresses en Île-de-France sont annoncées dans les mois à venir.

Avec la nouvelle concession de Marne-la-Vallée, BYmyCAR compte aujourd'hui huit points de ventes de BYD. ©BYmyCAR

En à peine plus de deux ans, BYmyCAR aura ouvert huit concessions arborant le panneau BYD. En effet, la filiale du groupe Cosmobilis a inauguré, le 1er septembre 2025, le site de Marne-la-Vallée (77).

Un chiffre qui devrait rapidement passer à dix, puisque BYmyCAR annonce l'ouverture imminente de deux nouvelles concessions en Île-de-France, à Noisy-le-Sec (93) fin 2025 et à Chennevières-sur-Marne (94) début 2026.

BYmyCAR représente déjà la marque chinoise à Grenoble et Bourgoin-Jallieu (38), à Chambéry (73), à Annecy (74), à Toulon et Roquebrune-sur-Argens (83) et à Paris dans le XIIe arrondissement.

En 2024, le groupe de distribution a écoulé 857 BYD neuves, sur les 60 915 unités vendues en France et en Europe. Deuxième groupe de distribution de France, BYmyCar a affiché un chiffre d'affaires de 3,488 milliards d'euros en 2024.

Pour Carlos Gomes, directeur général de Cosmobilis Group : "Cette ouverture (à Marne-la-Vallée, ndlr) démontre non seulement la confiance du constructeur BYD pour développer son réseau en Europe, mais également notre volonté de proposer une offre large et adaptée aux besoins des clients, en anticipant les évolutions de marché et en accompagnant BYD dans son développement européen."

"Le partenariat avec BYmyCAR illustre notre conviction que le succès passe par des acteurs locaux solides et reconnus. En s’appuyant sur des groupes de référence tels que Cosmobilis, BYD renforce son implantation en France et assure aux clients un service de proximité de qualité", a pour sa part commenté Emmanuel Bret, directeur général de BYD France.

Le groupe de distribution a également annoncé la promotion d'Abdel Larbaoui au poste de directeur commercial pour la plaque BYD en Île-de-France.

Le nouveau directeur, riche d'un parcours de plus de 15 ans chez BYmyCAR, dispose "d'une parfaite connaissance du territoire, du réseau ainsi que des besoins des clients B2B et B2C", indique BYmyCAR dans un communiqué.