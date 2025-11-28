Bony auto-mobile : le Losange au cœur des volcans

Ce n’est pas au niveau des volcans qui encerclent Cler­mont‑Ferrand (63) qu’il faut rechercher du mouvement. Endor­mis depuis 6 000 ans, ils semblent avoir suspendu leur respiration. Pour trouver de l’animation, il faut entrer dans la ville auvergnate par l’autoroute afin d’y découvrir une concession en pleine ébullition. Un immense site de près de 2 000 m² dé­dié aux marques du groupe Renault.

C’est dans le bâtiment qui abrite l’atelier et le showroom de la marque au losange et de Dacia que le groupe Bony a décidé d’implanter son siège. L’opérateur, positionné à la 50e place de notre dernier top 100 des groupes de distribution, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros et a vendu 8 500 véhicules neufs, et 8 000 voitures d’oc­casion.

Pour le distributeur auver­gnat, les deux dernières années ont été importantes, avec le rachat de plusieurs affaires, mais aussi le chan­gement de son image d’entreprise.

Pour le groupe de distribution, l’année 2025 a une saveur particulière puisqu’elle symbolise ses 80 ans d’activité au service de la mobilité. Huit décen­nies que l’entreprise n’a pas manqué de célébrer. "Nous aimons et as­sumons notre passé, mais il ne faut pas pour autant que ce soit un point d’orgue. Nous tenons à montrer qu’il y a encore des projets pour l’avenir", sourit Mickaël Bony, le président, en compagnie de son directeur général adjoint, Pierre‑Michel Erard.

Pour marquer le coup de son an­niversaire, au cours du mois de juin 2025, Mickaël Bony a fait le tour de toutes les affaires du groupe en organisant un barbecue avec tous les collaborateurs de chaque site.

Un moment qui peut sembler simple et anodin, mais qui caractérise bien l’attitude de son président. "Je tenais vraiment à échanger avec eux, dit‑il. Il s’agissait de moments conviviaux, durant lesquels nous n’avons pas vu le temps passer. Nous étions loin des réunions de travail et j’ai pu discuter chaleureusement avec les vendeurs, les mécaniciens, les préparateurs et les secrétaires", se remémore‑t‑il.

D’agent à concessionnaire

Comme de nombreux distributeurs dotés d’un fort ancrage local, l’histoire du groupe Bony est intimement liée à celle de la famille. Aux origines de l’entreprise, Émile Bony, grand‑père de Mickaël Bony, décide de créer en 1945 un atelier dédié à la fabrication et à la réparation de vélos.

Un local situé à 30 km de Clermont‑Ferrand, en direc­tion de la station de ski du Mont‑Dore. "Il réparait des roues de vélo, puis il s’est progressivement intéressé à la mécanique, avant de commencer à ré­parer des véhicules", raconte Mickaël Bony.

Passionné, Émile Bony passe des deux aux quatre roues et prend la décision de devenir agent Renault dix ans plus tard. "C’est difficile de savoir précisément pourquoi il a choisi le Lo­sange. Sans doute parce qu’il s’agissait d’une grande marque nationale qui, à cette époque, se développait beaucoup et comptait près de 10 000 agents dans toute la France", tente d’expliquer Pierre‑Michel Erard.

C’est avec le père de Mickaël, Daniel Bony, que l’entreprise va passer du stade d’agent à celui de groupe régio­nal. Lorsqu’il prend la succession de l’agence, il décide d’adopter le panneau Renault.

À partir de 1988, il com­mence à s’étendre avec l’achat d’une concession à Ussel (19) sous le pavillon de la marque française. Quatre ans plus tard, il ouvre un point de vente Renault à Vichy (03), puis un autre en 1999 à Moulins, toujours dans l’Allier. Un développement qui lui permet d’at­teindre, à l’orée des années 2000, les 180 collaborateurs.

Nouveau siècle, nouvelle approche : à partir de 2001, le groupe s’ouvre au multimarquisme, sans pour autant faire d’infidélité au constructeur, avec la marque Nissan qui fait son appari­tion dans la concession de Moulins.

Avec l’arrivée de Dacia dans l’Hexa­gone en 2005, le groupe Bony ajoute une nouvelle marque à son portefeuille. Entre 2004 et 2006, il poursuit son ex­pansion avec la concession Renault de Mozac (63) et les showrooms Nissan de Cusset (03), Clermont‑Ferrand et Montluçon (03).

Une relation privilégiée avec Renault

En 2016, cette expansion prend une autre dimension et le groupe s’étend à l’est et au sud de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes avec le ra­chat de sept concessions Renault et Nissan. Notons que c’est en 2002 que le groupe Bony rachète la suc­cursale clermontoise de la marque au losange, qui deviendra son siège. À partir des années 2010, le groupe étend aussi ses services et ses activi­tés.

Une preuve supplémen­taire de l’attachement indéfectible du distributeur à son constructeur. "Nous avons d’excellentes relations avec notre constructeur et avons toujours été fidèles. Il est intéressant de voir à quel point notre lien avec la marque dure dans le temps. Une longévité que l’on doit à la confiance que nous accorde le groupe de par nos bonnes performances dans notre secteur. Renault a toujours porté une attention toute particulière à son réseau", souligne le président du groupe auvergnat.

Une bonne relation qui trouve un écho chez l’ensemble des marques du groupe, Dacia et Nissan. "Nous leur accordons la même place que Renault", précise Pierre‑Michel Erard. Il était donc évident qu’en 2017, lors de la relance de la marque Alpine avec l’A110, le distributeur investisse pour l’accueillir.

D’autant que la marque tient à cœur à Mic­kaël Bony. Il n’y a qu’à regarder la décoration de son bureau pour apercevoir des maquettes de la marque au A fléché. Le groupe a ainsi construit un centre Alpine dans sa concession de Cler­mont‑Ferrand. Un espace qui s’est agrandi en décembre 2024, passant de 200 à 500 m², devenant ainsi l’un des plus grands d’Europe.

"J’aime la vision que le constructeur a donnée au renouveau de la marque et je me suis dit qu’il fallait tout de suite investir, souligne Mickaël Bony. Elle est vraiment bien perçue par nos clients et collaborateurs. C’est une marque qui attire et nous organisons beaucoup d’animations, ce qui permet de fidéliser nos clients."

Un ancrage territorial fort

Que serait le groupe Bony sans la terre qui l’a forgé : l’Auvergne. L’entreprise possède un ancrage fort dans cette région. Dans son expansion, le distri­buteur a gardé une cohérence géogra­phique. Il l’a toujours répété. "C’est l’une des forces de notre groupe, avec un secteur bien défini. Nous sommes un groupe familial et local et notre modèle de développement est forcément dif­férent de celui d’un groupe d’investis­seurs", témoigne Pierre‑Michel Erard.

Cette stratégie lui permet d’être le principal distributeur de sa zone géo­graphique, le rendant de fait un acteur important dans la région. "Nous avons un ancrage de proximité, aussi bien avec les clients qu’avec les partenaires régio­naux. À titre personnel, je me rends sou­vent à des manifestations, dans les ins­tances du Medef et dans les institutions locales du métier et c’est historique."

En tant qu’entrepreneur régional d’envergure, le groupe participe aussi à la vie sportive locale. Positionné au cœur d’une terre de rugby comme l’Auvergne, il entretient un lien fort avec le monde de l’ovalie, en particu­lier avec l’ASM Clermont Auvergne, la célèbre équipe de Top 14, qui a remporté à deux reprises le Bouclier de Brennus, en 2014 et 2018.

Une re­lation visible dans le bureau de Mic­kaël avec une peinture à l’honneur du club auvergnat et un maillot dédicacé. Le lien va même au‑delà, puisque le groupe Bony est partenaire majeur du club depuis près de 20 ans.

Comme le "hasard" fait bien les choses, il s’agit de l’une des équipes sponsorisées par Renault en 2010. Mais le distributeur soutient aussi d’autres clubs sportifs, comme l’équipe de Vichy ou celle de football d’Aurillac. "J’aime vraiment tous les sports mais, bien sûr, j’ai une préférence pour le rugby", s’amuse le président du groupe Bony.

Les années 2020 sous le signe du développement

C’est en 2020, en pleine crise sani­taire, que Mickaël Bony prend la présidence du groupe. "L’une des périodes les plus compliquées pour le groupe depuis la crise pétrolière de 1973. Nous ne savions pas où nous allions, ce qui a pu être anxio­gène. Nous avons juste maintenu l’après‑vente et l’assistance. Mais si l’entreprise a pu tenir, c’est avant tout grâce à nos collaborateurs", assure Mickaël Bony. Une arrivée en pleine pandémie de Covid‑19 qui n’a pas été facile, mais le pré­sident a de l’expérience.

Depuis tout petit, il a baigné dans l’univers automobile, la maison familiale se situant à Massagettes (63), à proximité du garage. "J’ai toujours eu une passion pour l'automobile et elle ne changera pas", affirme‑t‑il. Son père l’a d’ailleurs préparé à la succession.

Après des études de gestion et son service mi­litaire, il rejoint les concessions en 2001, à l’âge de 21 ans, sur le site Nissan de Moulins, dans l’Allier. "J’ai vraiment exercé l’ensemble des métiers possibles dans une conces­sion automobile, de vendeur à magasinier en passant par chef de concession, puisque c’étaient de toutes petites équipes. C’était une volonté de mon père et j’ai eu la chance d’avoir cette opportunité", se remémore Mickaël Bony, qui avait aussi pour projet de prendre la direction du groupe.

Sous sa présidence, en 2025, le groupe s’agrandit encore avec le rachat des sites Renault/Dacia de Thiers et Am­bert (63), issus du groupe Meignan, ainsi que de dix affaires Renault/Dacia/Nissan du groupe Fabre, situées notamment à Aurillac (15), Figeac (46), Villefranche‑de‑Rouergue (12) ou encore Rodez (12).

Mickaël Bony a aussi développé de nouveaux ser­vices : création d’un centre d’appels marketing et pièces détachées, mise en place de la Bony Académie – dans un secteur où il est difficile de re­cruter, ouverture d’une plateforme logistique de 6 000 m², implantation sur son site d’un hub de recharge ultrarapide, supervisé par Mobi­lize Charge ou encore arrivée de la marque Silence.

Autant de nouveaux métiers qui ont poussé le distribu­teur à faire évoluer son image. Ainsi, pour inclure les nouvelles mobilités, le groupe s’appelle désormais Bony auto-mobile depuis 2024.

Le fils de Mickaël Bony, âgé de 17 ans, se prépare déjà à repré­senter la quatrième génération du groupe à la direction. Comme son père, après son bac, il prévoit de faire des études de gestion. "Il vient régulièrement dans nos concessions, il lui arrive d'accueillir les clients à l’atelier, par exemple, et il m’accompagne lors de mes visites de sites. Il aime vrai­ment ça", sourit le président. Avec les acquisitions récentes, le groupe souhaite désormais consolider ses nouveaux sites. Mais il n’a pas fini de se développer.