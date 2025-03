Le groupe Bony se renforce avec l’ouverture d’une plateforme logistique

À Clermont-Ferrand (63), le groupe Bony inaugure sa nouvelle plateforme logistique. D’une surface de 6 000 m², le site du distributeur auvergnat lui permet d’améliorer la disponibilité des produits et la livraison sur l’ensemble du territoire.

Inauguration de la plateforme logistique du groupe Bony à Clermont-Ferrand (63). ©Groupe Bony

Le groupe de distribution Bony renforce son activité après-vente avec l’ouverture d’une plateforme logistique flambant neuve. Un site de 6 000 m² doté d’un stock de 10 000 pneus sur 20 000 références. Un outil stratégique pour le groupe auvergnat, qui lui permet d’améliorer son efficacité opérationnelle, la disponibilité des produits et d’assurer les livraisons sur l’ensemble du territoire. Le site répond à une demande croissante de ses clients réparateurs.

"Il s’agit d’un outil capable d’améliorer la satisfaction client. Avec ce centre logistique, nous doublons ce que nous étions capables de faire sur notre meilleure affaire. La disponibilité instantanée des pièces est un critère majeur de la qualité de service, se réjouit Pierre-Michel Erard, directeur général adjoint du groupe Bony. Le site répond à une demande des clients réparateurs du groupe Bony et à la volonté du groupe Renault de rester un acteur important de la pièce de rechange."

Cette plateforme logistique permet de livrer ses clients et partenaires deux fois par jour, avec des horaires de livraison stables. "Cette structure offre une organisation logistique bien plus professionnalisée par rapport à ce que nous avions avant, où un certain nombre de concessions organisaient leur logistique capillaire dans leur coin", souligne le directeur général du groupe Bony.

Une plateforme idéalement placée

Le distributeur n’a pas choisi Clermont-Ferrand par hasard pour implanter sa plateforme logistique. La ville représente un barycentre à la fois économique et géographique. La structure lui permet donc de toucher à tous ses sites sur un territoire qui s’étend de l’Allier à la Lozère et de la Corrèze à la Loire.

"La structure se trouve dans l’agglomération clermontoise, où nous avons 35 % à 40 % de notre poids économique et où 80 % à 90 % du potentiel que nous traitons se situe à 1h30 de la métropole, précise Pierre-Michel Erard. Sans compter que ce site se présente à un carrefour, entre les autoroutes reliant Bordeaux-Lyon et Paris-Montpellier, ce qui est pratique pour toucher tous nos sites et nos partenaires."

Pour travailler sur ce site, le groupe Bony est allé chercher des compétences en interne et a recruté des profils spécifiques à une logistique de plateforme, comme des "méthodistes" capables de gérer l’organisation méthodologique du magasin de manière industrielle. "Nous avons recruté des personnes capables de gérer des volumes de pièces conséquents, puisque nous passons de six sites qui faisaient de la distribution, à un seul."

Soutien du groupe Renault

Ce projet de plateforme logistique ne date pas d’hier pour le directeur général du groupe Bony, qui cherchait l’emplacement idéal. L’opportunité s’est présentée après un travail de veille de plusieurs mois.

Le distributeur auvergnat a pu compter sur l’aide du groupe Renault à deux niveaux. D’un point de vue méthodologique dans un premier temps, en aidant le groupe à travailler sur le concept puis, dans un second temps, sur la partie opérationnelle. La plateforme est livrée plus tôt le matin, avec des fréquences de livraison plus avantageuses. "Cela nous permet d’avoir un service du constructeur adapté à la nécessité de routage", explique Pierre-Michel Erard.

Le groupe Bony, fondé il y a 80 ans, se trouve à la 50e place de notre top 100 des groupes de distribution et réalise un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Il distribue les marques Renault, Dacia, Alpine et Nissan sur 22 sites, employant 650 salariés. En 2024, le distributeur a vendu 8 300 voitures neuves et 7 500 véhicules d’occasion.