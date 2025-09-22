Retour dans le rouge pour les voitures d'occasion en Allemagne

Le rythme des transactions de voitures d'occasion en Allemagne a subi un ralentissement de 4,4 % en août 2025, selon les données des autorités compétentes, à quelque 514 100 unités. Une contre-performance qui fait basculer le marché dans le négatif à l'entame du dernier quadrimestre.

En Allemagne, les grandes marques domestiques ont toutes perdu du volume sur le marché des occasions en août 2025. ©BMW Group

Le mois d'août 2025 va laisser des traces sur le marché des voitures d'occasion en Allemagne. Selon les autorités fédérales, le nombre de reventes a faibli de 4,4 % par rapport à l'année dernière pour terminer la période avec 514 122 unités au compteur.

À force d'enchaîner les déconvenues, le pays a fini par revenir dans le rouge. En effet, au terme des huit premiers mois, l'Allemagne pointe à 4 391 639, soit 0,1 % de moins que le score enregistré à la même période l'an passé.

Des leaders dans le dur

En août, les dix principales marques du marché ont été boudées par les consommateurs. Des gammes comme celles d'Opel et de BMW ont accusé respectivement -6,6 % (à 46 200 unités) et -5,7 % (à 40 500 unités). Chez les importées, Skoda (-5,8 %, sous la barre des 22 600 unités), Renault (-8,8 %, à 16 000 unités) et Hyundai (-13,6 %, à 14 300 unités) ont été particulièrement impactées.

Il faut élargir au top 20 pour trouver de très rares progressions. Alors, la belle surprise vient de Peugeot. Au cours du dernier mois écoulé, la marque au lion a frôlé les 12 900 unités, soit 2,8 % de remises en circulation supplémentaires par rapport à 2024. De manière plus anecdotique, Citroën (+0,2 %, à 8 200 unités) et Dacia (+0,5 %, à 6 130 unités) ont elles aussi amélioré leur performance.

L'essence prend l'eau

Ce déficit du marché des voitures d'occasion s'explique par ailleurs par une défaillance des moteurs thermiques. En août 2025, à peine plus de 296 000 voitures à moteur essence ont été acquises, soit un retrait de 7 % sur un an. Depuis le début de l'année, le total est donné à 2,516 millions d'unités, en recul de 2,7 %.

La tendance est sensiblement la même pour les moteurs diesel. Avec 134 836 voitures d'occasion acquises le mois dernier, la cadence a chuté de 8,8 %. Cela ramène le segment à 1,215 million de transactions, soit une perte nette de 5,2 %. Pourtant, de l'autre côté du Rhin, seules les voitures âgées de 65 à 79 mois ont connu une dynamique favorable (+2,7 %), ce qui aurait dû avantager les "anciennes" motorisations.

À vrai dire, comme en concession pour les voitures neuves, les consommateurs allemands se tournent vers des alternatives électriques en tous genres. D'une année à l'autre, ce sont 10 000 hybrides d'occasion de plus qui ont été écoulées en août pour faire monter la barre à 59 000 unités (+19,1 %). Ce qui s'avère un peu en deçà de la tendance 2025 qui veut que le segment progresse de 25,3 %, à plus de 482 100 transactions cumulées.

Pour ce qui concerne les voitures électriques d'occasion, elles ont séduit pratiquement 20 000 acheteurs le mois dernier. Elles ont ainsi gagné 12,2 %. Les compteurs indiquent une performance bien plus impressionnante à l'échelle des huit premiers mois. En cumulant déjà 144 400 transactions, elles bondissent de 36,2 % sur un an.