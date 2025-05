Nouveau bond pour les véhicules utilitaires d'occasion en avril 2025

Les utilitaires d'occasion ont frisé les 5 % de croissance en avril 2025. Selon AAA Data, 79 660 véhicules ont été revendus durant la période. Depuis le début de l'année civile, 306 400 VU ont été achetés d'occasion, soit 4 % de plus que l'an passé.

Depuis janvier, Renault a gagné 5,9 % sur le marché des utilitaires d'occasion, à 91 445 transactions. ©Renault

Les reventes de véhicules utilitaires battent leur plein. D'après les statistiques publiées par AAA Data, le marché français a fait un nouveau saut de 4,8 % en avril 2025 pour s'établir à 79 660 transactions d'exemplaires d'occasion.

Les trois marques françaises ont fait mieux que la tendance. En effet, Renault (près de 23 400 unités) et Peugeot (13 450 unités) ont gagné 5,7 % par rapport à l'année dernière. Dans le même temps, Citroën a grimpé de 7,7 %, à un peu plus de 13 100 unités.

Derrière, la concurrence décroche malgré l'augmentation de rythme. Comparativement à avril 2024, Ford a progressé de 2,9 % (5 830 unités) et Mercedes de 1,9 % (4 260 unités), tandis que Volkswagen a pris 4,8 % (à 3 445 unités). Fiat a eu de légères difficultés et a terminé le mois en repli de 0,1 % (à 6 540 unités).

Mercedes tient la cadence des marques françaises

Au cumul des mois, le marché national reste évidemment dans le vert. 306 400 transactions se sont déjà empilées, soit 4 % de plus que l'an passé au même point de passage.

Le mois d'avril a assez bien reflété ce qui s'observe à cette échelle de temps. Et pour cause : après quatre mois, les marques françaises sont bien au-dessus des tendances, Fiat souffre et les autres marques importées font de la résistance.

Dans le détail, Renault a gagné 5,9 %, à 91 445 transactions. En approchant des 52 500 véhicules utilitaires d'occasion remis en circulation, Peugeot s'envole de 6,1 % et signe de loin la meilleure performance en la matière. Citroën n'est pas en reste, puisque les 49 845 transactions d'utilitaires de la marque aux chevrons correspondent à la croissance de 5,4 %.

Derrière, Fiat cède 2,1 % de volume, à 23 000 unités. Ford (+1,8 %, à 21 600 unités), Volkswagen (+0,2 %, à 13 200 unités) et Iveco (+2,9 %, à 9 170 unités) font certes mieux que l'année précédente, mais ne tiennent pas la cadence imposée par les concurrentes tricolores.

Cela étant dit, il faut cependant souligner le cas de Mercedes. Au terme du premier quadrimestre, la marque étoilée a dépassé les 17 000 transactions de véhicules utilitaires d'occasion. Par rapport à l'an passé, le score est en amélioration de 4,5 %.

À ce stade, Renault occupe les deux premiers rangs des produits les plus courtisés. Le Trafic accumule 21 565 reventes depuis janvier (+8,2 %) et le Kangoo II pointe à 19 660 unités, soit 12,1 % de plus que l'an passé. Le Peugeot Partner monte sur la troisième marche du podium avec 18 139 unités, soit 8 % de plus que l'an passé.