La revente de voitures d'occasion continue sur sa lancée en avril 2025

Avec un total de 478 129 transactions en avril 2025, le marché des voitures d'occasion a gagné 3,1 % par rapport à l'an passé, selon AAA Data. Contrairement à Peugeot et Citroën, la marque Renault est parvenue à progresser. Après quatre mois, les chiffres sont à la hausse de 2,4 %.

Depuis début 2025, près de 1,84 million de voitures d'occasion (+2,4 %) ont trouvé preneur, selon AAA Data. ©Le Journal de l'Automobile

Si les ventes de voitures neuves sont en berne, celles des voitures d'occasion poussent encore fort. Au mois d'avril 2025, AAA Data a comptabilisé 478 129 transactions tous canaux confondus sur le marché français, soit +3,1 % par rapport à l'année dernière.

Toyota, Dacia et Hyundai ont été les marques les plus en forme sur la période d'avril. En comparaison avec l'an passé, les modèles du constructeur japonais ont été choisis par 19 632 acheteurs, soit 17,2 % de plus qu'en 2024. Dans le même temps, Dacia a bondi de 14,7 %, à 16 185 transactions, et Hyundai a grimpé de 14,9 %, à 6 851 unités.

Dans le haut du classement, Renault reste la seule marque française à croître sans pour autant prendre des parts de marché. D'après AAA Data, les reventes ont accéléré de 2,2 %, à près de 87 100 unités. À l'inverse, le volume de Peugeot s'est effrité de 0,2 %, à moins de 82 270 unités, tandis que Citroën a glissé de 3,1 %, pour tomber en dessous de 51 600 unités.

Au rayon des marques premium, si Audi prend 2,6 % (20 100 VO), Mercedes s'aligne sur la tendance du marché des voitures d'occasion (+3,1 %, à 19 325 unités). BMW brille avec une croissance de 6 %, atteignant 21 600 transactions.

Un solide quadrimestre

Après quatre mois, le volume cumulé est porté à près de 1 841 800 voitures d'occasion remises en circulation, en gain de 2,4 %. Cela en fait la troisième meilleure performance des dernières années. Les exercices 2019 (1,915 million de transactions de voitures d'occasion) et 2021 (2,095 millions) demeurent encore un cran au-dessus.

En tête, Renault pointe à 341 270 transactions, soit 1,9 % de plus que l'an passé. Les marques Peugeot (-0,9 % ; à 315 940 unités) et Citroën (-2,2 % ; à 198 075 unités) sont quant à elles en repli en 2025.

Il faut évidemment prêter attention à BMW dont la clientèle des voitures d'occasion a augmenté de 3,8 % (à 81 130 unités), mais aussi à Nissan qui a pris 3,2 % sur un an, à plus de 40 930 unités. Soulignons par ailleurs la situation de Kia. En chute de près de 30 % au VN, la marque sud-coréenne croît de 9,4 %, à plus de 26 800 transactions au terme du quadrimestre.