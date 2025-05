Ventes de voitures neuves aux particuliers : c'est la dégringolade !

C'est la soupe à la grimace. Sur le mois d'avril 2025, le marché automobile français s'enfonce toujours plus profondément dans la crise avec une baisse de 5,6 %. Et au cumul, la chute est plus sévère : -7,3 % par rapport à la même période en 2024. À cette époque, le marché s'affichait certes en hausse mais restait à un niveau bas de 591 880 unités.

Mais le plus inquiétant reste sans doute le niveau des ventes aux particuliers. Sur le seul mois d'avril 2025, ce canal de clients a pesé 44,9 % des immatriculations totales (146 977). Mais sur le cumul depuis le début de l'année, la part s'écroule à 42,6 %. Ce qui constitue le point le plus bas recensé, hors période de pandémie de coronavirus. En effet, en 2021 et 2020, alors que les commerces étaient régulièrement fermés, la part des ventes à particuliers est alors descendue à 42,3 % et 41,6 %.

Renault, numéro 1 des ventes aux particuliers

Sur le top 30 des marques analysées dans le tableau ci-dessous, seuls 17 font mieux que la moyenne du marché.

MG ressort très bien positionné sur ce segment dont les marges sont les plus importantes pour les constructeurs. 72,1 % de ses 8 145 immatriculations totales sont adressés à des conducteurs finaux. La marque détrône même Dacia et Toyota, le duo spécialiste des ventes aux particuliers, avec respectivement 71,5 % et 55,1 % de leur volume total.

Renault arrive en tête de classement avec 39 633 unités sur un total de 97 891 voitures neuves. Bien loin devant Peugeot qui n'adresse que 27 % de ses véhicules neufs aux particuliers.