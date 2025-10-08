Les véhicules utilitaires font carton plein sur le marché de l'occasion

Plus de 75 500 véhicules utilitaires d'occasion ont été échangés en septembre 2025 en France. Le marché a ainsi fait un bond de 9,3 % par rapport à l'an passé. Au terme des neuf premiers mois d'activité, le secteur affiche une croissance de 4,2 %.

Au cours des douze derniers mois glissants, le marché des véhicules utilitaires d'occasion a empilé 851 229 transactions (+2,9 %). ©Le Journal de l'Automobile

Encore un mois dans le vert pour les véhicules utilitaires légers sur le marché des exemplaires d'occasion. Selon les données AAA Data, 75 550 transactions ont été réalisées au cours du mois de septembre 2025. En comparaison avec l'an passé, la France a donc vu le total grimper de 9,3 %.

Toutes les grandes marques ont profité de cet essor, mais la croissance n'est pas réellement venue de celles qui jouent les premiers rôles. Les progressions ont été de 8,9 % pour Renault (22 530 unités), de 6,6 % pour Peugeot (12 850 unités), de 7,8 % pour Citroën (12 320 unités) et de 0,4 % à peine pour Fiat (5 730 unités).

Le marché des véhicules utilitaires d'occasion doit davantage à Ford (+19,1 %, à 5 400 unités), à Mercedes (+14,8 %, à 4 450 unités) ou à Iveco (+10,4 %, à 2 300 unités). Les produits d'Opel aussi ont été bien plus prisés que l'an passé (+16,3 %, à 1 640 unités).

Des marques françaises plus fortes que la moyenne annuelle

Les ventes du mois de septembre portent le cumul à 657 850 transactions depuis le début de l'année. Ainsi, l'exercice 2025 s'inscrit en croissance de 4,2 % par rapport à l'an passé. Pour mémoire, le marché des voitures d'occasion ne progresse que de 0,8 % sur la même période, à 4,036 millions d'échanges.

À cette échelle de temps, les trois marques françaises brillent. Elles affichent toutes une croissance supérieure à 5 %. Renault dépasse alors les 192 750 transactions, quand Peugeot approche des 111 700 unités et que Citroën vogue au-delà des 107 100 véhicules échangés.

C'est aussi sur ce rythme de progression que naviguent Ford (+5,4 %, à près de 47 400 unités) et Mercedes (+4,9 %, à 36 850 unités). En revanche, Fiat ne sort toujours pas du creux de la vague. Les utilitaires de la marque italienne ont perdu 1,4 % de volume d'une année à l'autre, pour tomber sous les 52 000 unités après neuf mois.

Au cours des douze derniers mois glissants, le marché des véhicules utilitaires d'occasion a empilé 851 229 transactions, toujours d'après AAA Data. Ce cumul a augmenté de 2,9 % par rapport au cycle précédent. L'évolution est de +3,9 % pour Renault (à 256 900 unités) et de 4 % pour Peugeot (à près de 148 500 unités) et pour Citroën (142 430 unités).