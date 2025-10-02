Voitures d'occasion : que retenir de ce troisième trimestre 2025 ?

La moisson automnale sera-t-elle bonne pour le marché des voitures d'occasion ? Quoi qu'il en soit, l'été a porté des fruits. En se fondant sur la compilation des données publiées par AAA Data, le bilan du troisième trimestre 2025 a viré au vert pour moult indicateurs. Preuve en est, entre début juillet et fin septembre, pas loin de 1 319 700 transactions ont été réalisées, tous canaux confondus, soit 0,6 % de plus que l'an passé.

Une telle performance, à l'échelle de l'histoire récente (2020-2025), place ce troisième trimestre parmi les bons crus, comparativement aux années précédentes. En effet, un tel score n'avait pas été atteint depuis la fin de la pandémie et de la fièvre acheteuse de 2021. À cette époque, la France tournait au rythme de 1,457 million de reventes de voitures d'occasion au cours de l'été. Le record ayant été établi en 2020 quand, entre deux confinements, 1,697 million de voitures avaient changé de main.

Le top 10 a su inverser la vapeur

Cet élan de croissance ne vient pas uniquement des nouvelles références qui commencent à alimenter le parc. Les dix marques que l'on peut considérer comme les plus influentes au cours de ces dernières années ont profité de la dynamique, au-delà même de la tendance générale.

En considérant Renault, Peugeot, Citroën, mais aussi Volkswagen, Toyota, Ford, Dacia, tout comme BMW, Audi et Mercedes, on obtient un total de 1 024 517 transactions durant le troisième trimestre 2025. Par rapport à l'an passé, ces leaders établis ont gagné 1,6 %. Il faut retourner en 2021 pour trouver une performance supérieure, quand 1,134 millions d'échanges se cumulaient (hors ventes d'Opel qui précédait Dacia, ndlr).

Leur situation en 2025 était pourtant mal embarquée. En juillet, le "club des 10" perdait 1,7 %, à moins de 381 000 unités. En août (+0,9 %, à 290 200 unités) et surtout en septembre (+5,9 %, à 353 400 unités), le groupe de marques a remonté la pente pour achever ce très bon trimestre. Il finit avec une pénétration de 77,6 % dans les reventes de la période, contre 76,8 % un an auparavant.

Reprise d'altitude pour certains, nouveaux sommets pour d'autres

Restons sur ce club des 10. Après neuf mois d'activité, le marché français des voitures d'occasion est donné à 4 036 695 transactions. La progression rapportée par AAA Data étant alors de 0,8 %. Le groupe des marques de tête totalise à lui seul 3 133 897 transactions depuis le début de l'exercice, soit 1,2 % de mieux que l'an passé.

Peugeot (-2 %, sous la barre des 696 600 unités) et Ford (-2,1 %, sous les 132 900 unités) rencontrent plus de difficultés. Pour le reste, cet exercice 2025 ramène à des altitudes depuis longtemps inatteignables en apparence. Renault enregistre son meilleur total depuis 2022 (742 120 unités), tout comme Audi (168 600 unités). Pour Citroën (437 600 unités), Volkswagen (312 200 unités) et BMW (181 000 unités), il faut faire un saut en arrière de quatre ans pour trouver des performances supérieures.

À la fin de ce troisième trimestre, les deux valeurs montantes que sont Toyota et Dacia peuvent quant à elles se targuer d'avoir élevé leur niveau à un sommet historique. La marque japonaise a été impliquée dans près de 163 100 transactions (+11,9 %) et sa concurrente roumaine dans plus de 138 200 affaires (+11,6 %). Jamais il ne s'en était échangé autant au cours des neuf premiers mois d'une année.