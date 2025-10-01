Menu
Les ventes de voitures d'occasion ont bondi de 5,3 % en septembre 2025

Publié le 1 octobre 2025

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Le marché des voitures d'occasion a nettement réaccéléré en septembre 2025 pour dépasser les 456 500 transactions, soit 5,3 % de plus que l'an passé. Ce qui vient parachever un troisième trimestre globalement positif pour le secteur. Cependant, après neuf mois d'activité, le marché progresse de 0,8 % à peine.
marché occasion septembre 2025
Dacia et Renault comptent parmi les marques en forme sur le marché 2025 des voitures d'occasion. ©Le Journal de l'Automobile

Le mois de septembre a fait grand bien au marché français des voitures d'occasion. Selon les données publiées par AAA Data, 456 513 transactions ont été comptabilisées durant la période. En comparaison à septembre 2024 – qui comptait un jour ouvré de moins –, le score a augmenté de 5,3 %. Il faut remonter à janvier dernier pour retrouver la trace d'un tel rythme de croissance mensuelle, quand les ventes avaient gagné 7,6 %.

 

Des quatre marques françaises, Citroën et DS sont les seules à faire mieux que la moyenne. Ces dernières ont respectivement grimpé de 5,5 % (à près de 50 500 unités) et 10,2 % (à près de 3 450 unités). Renault (+4,1 %, à 84 550 unités) et Peugeot (+3,9 %, à plus de 79 000 unités) ont tout de même profité de la période.

 

Globalement, toutes les grandes références du marché automobile français ont terminé en croissance par rapport à l'an passé. Avec 16 220 transactions, Dacia a bondi de 15,2 %. Si la marque Hyundai s'est également illustrée (+10,5 %, à 6 500 unités), il faudra retenir qu'à la faveur d'une hausse de 10,1 %, à 18 500 transactions, Toyota passe devant Audi (+3,8 %, à 18 200 unités).

 

 

Renault en croissance sur neuf mois

 

Ce mois de septembre achève un trimestre au cours duquel il s'est échangé 1 319 671 voitures d'occasion. D'après les statistiques compilées de AAA Data, cela correspond à un gain de 0,6 % par rapport à l'an passé. Jamais depuis 2021, la France n'avait connu une telle dynamique au cours de la période estivale.

 

Au terme des neuf premiers mois de l'année 2025, le marché tricolore pointe à 4 036 695 voitures d'occasion recommercialisées sur tous les canaux. Un cumul qui grimpe de 0,8 % comparativement à l'an passé.

 

Renault fait mieux que la tendance. La marque au losange a été impliquée dans 742 118 transactions, soit +1,8 %. Pour Peugeot (-2 %, à 696 560 unités) et Citroën (-2,8 %, à 437 580 unités), la période s'avère moins favorable.

 

Offre de rachat XXL pour La Centrale

 

Au rayon des marques importées, Volkswagen grappille tout juste 0,1 % par rapport à l'an passé (312 210 transactions). À noter que BMW est la seule des trois gammes premium allemandes à rester dans le vert (+3,2 %, à 181 000 unités). Pour l'heure, au sein du top 20 des marques les plus courtisées, tandis qu'Opel dévisse de 10,2 % (à 104 000 unités), Toyota affiche toujours la plus nette progression, avec +11,9 % (à 163 000 unités).

 

Notons pour finir qu'au cours des douze derniers mois écoulés, 5 385 900 voitures d'occasion ont changé de propriétaire en France. Un volume qui, comparé aux douze mois précédents, enregistre une amélioration de 0,5 %. Avec respectivement 992 571 unités (+0,6 %) et 239 933 unités (+2,5 %), Renault et BMW sont les seules du top 5 à connaître une évolution positive sur cette période.

 

