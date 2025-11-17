Allemagne : coup de froid sur le marché des occasions
Publié le 17 novembre 2025
Les reventes de voitures d'occasion ont baissé en Allemagne, en octobre 2025. Selon les données officielles, le marché a terminé à 558 790 transactions, soit 2,8 % de moins que l'an passé.
Il faut dire que les principales marques nationales n'ont pas affiché un grand état de forme. Volkswagen est alignée sur la tendance (-2,8 %, à 115 485 unités), mais Opel (-4,2 %), BMW (-4,9 %) et Audi (-4,6 %) ont été chahutées au cours de la période. Mercedes se distingue. Créditée de pratiquement 57 000 voitures d'occasion remises à la route, la marque étoilée a gagné 1 %.
Les concurrentes françaises connaissent des sorts différents. Renault a plongé de 6,7 %, à 17 450 unités. À l'inverse, Peugeot (13 720 unités) et Citroën (9 860 unités) enregistrent des croissances de respectivement 4,5 % et 6,3 %.
Volkswagen à l'équilibre, Citroën en nette progression
Au terme des dix premiers mois, le marché allemand des voitures d'occasion est à l'équilibre. En pointant tout juste à plus de 5 510 800 transactions, il gagne 0,2 % par rapport à 2024.
Un cumul qui comprend notamment 1 130 432 reventes de voitures de la marque Volkswagen (+0,1 %) et 580 742 autres de Mercedes (+3,2 %). Opel (-0,7 %, à 498 400 unités), BMW (-1,6 %, à 449 000 unités) et Audi (-1,3 %, à 414 000 unités) ont bien moins contribué que l'an passé.
Dans le haut du classement, il faut relever les performances de certaines marques comme Toyota (+4,7 %), Peugeot (+3,8 %), Citroën (+4,5 %) et Dacia (+11,9 %).
Des hybrides en croissance de 24,5 %
En termes de motorisations, les voitures d'occasion thermiques lâchent du terrain. Depuis janvier, les moteurs essence accusent -2,4 %, à 3,163 millions d'unités. En parallèle, les diesel ont chuté de 4,8 %, à 1,586 million de transactions.
Du côté des alternatives, 606 000 exemplaires hybrides ont convaincu des acheteurs de voitures d'occasion au fil des dix premiers mois (+24,5 %). Ce qui inclut 142 550 hybrides rechargeables (+22,4 %). Par ailleurs, 189 000 voitures électriques d'occasion ont trouvé preneurs, soit une progression annuelle de 33,8 %.
