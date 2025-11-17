Allemagne : coup de froid sur le marché des occasions

À l'image des marques nationales, dont les ventes ont décliné, le marché allemand des voitures d'occasion a subi une perte de 2,8 % en octobre 2025. Les 558 790 transactions comptabilisées portent le cumul annuel à 5 510 828 unités, soit l'équivalent de l'an dernier.

Sur un marché allemand VO atone en 2025, Mercedes brille depuis le début de l'année 2025. ©AdobeStock-Sarymsakov

Les reventes de voitures d'occasion ont baissé en Allemagne, en octobre 2025. Selon les données officielles, le marché a terminé à 558 790 transactions, soit 2,8 % de moins que l'an passé.

Il faut dire que les principales marques nationales n'ont pas affiché un grand état de forme. Volkswagen est alignée sur la tendance (-2,8 %, à 115 485 unités), mais Opel (-4,2 %), BMW (-4,9 %) et Audi (-4,6 %) ont été chahutées au cours de la période. Mercedes se distingue. Créditée de pratiquement 57 000 voitures d'occasion remises à la route, la marque étoilée a gagné 1 %.

Les concurrentes françaises connaissent des sorts différents. Renault a plongé de 6,7 %, à 17 450 unités. À l'inverse, Peugeot (13 720 unités) et Citroën (9 860 unités) enregistrent des croissances de respectivement 4,5 % et 6,3 %.

Volkswagen à l'équilibre, Citroën en nette progression

Au terme des dix premiers mois, le marché allemand des voitures d'occasion est à l'équilibre. En pointant tout juste à plus de 5 510 800 transactions, il gagne 0,2 % par rapport à 2024.

Un cumul qui comprend notamment 1 130 432 reventes de voitures de la marque Volkswagen (+0,1 %) et 580 742 autres de Mercedes (+3,2 %). Opel (-0,7 %, à 498 400 unités), BMW (-1,6 %, à 449 000 unités) et Audi (-1,3 %, à 414 000 unités) ont bien moins contribué que l'an passé.

Dans le haut du classement, il faut relever les performances de certaines marques comme Toyota (+4,7 %), Peugeot (+3,8 %), Citroën (+4,5 %) et Dacia (+11,9 %).

Des hybrides en croissance de 24,5 %

En termes de motorisations, les voitures d'occasion thermiques lâchent du terrain. Depuis janvier, les moteurs essence accusent -2,4 %, à 3,163 millions d'unités. En parallèle, les diesel ont chuté de 4,8 %, à 1,586 million de transactions.

Du côté des alternatives, 606 000 exemplaires hybrides ont convaincu des acheteurs de voitures d'occasion au fil des dix premiers mois (+24,5 %). Ce qui inclut 142 550 hybrides rechargeables (+22,4 %). Par ailleurs, 189 000 voitures électriques d'occasion ont trouvé preneurs, soit une progression annuelle de 33,8 %.