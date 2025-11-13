Le marché espagnol du VO franchira les 2,2 millions d’unités en 2025

De l'autre côté des Pyrénées, le marché des voitures d'occasion a progressé de 1,9 % en octobre 2025, à plus de 210 300 transactions. Ce qui a porté le cumul au-dessus de 1 809 400 unités. Les prévisionnistes parient désormais sur un total annuel en croissance de 5,9 %, à 2,2 millions d'unités.

Le marché du VO en Espagne est sur une pente ascendante depuis début 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Le marché des voitures d’occasion tient toutes ses promesses en Espagne. Selon la Ganvam (l'association nationale des distributeurs), le mois d'octobre 2025 s'est soldé par une croissance de 1,9 % du nombre de transactions, à 210 332 unités.

En analysant de plus près, les statistiques révèlent que 85 896 voitures d'occasion achetées en octobre avaient 15 ans ou plus. Le segment a gagné 2 % par rapport à l'an passé. Ce sont cependant d'autres catégories d'âges qui ont plus nettement participé à la dynamique de croissance, à l'instar des voitures de 3-5 ans (+5,6 %, à 22 320 unités) et surtout celles de 8-10 ans (+11,5 %, à près de 12 500 unités).

Le mois d'octobre a été marqué par une baisse de tous les canaux à l'exception de celui des vendeurs particuliers (+2,1 %, à 134 450 unités) et de celui des véhicules issus de l'importation qui s'est envolé de 29,4 %, à 14 000 unités. Les distributeurs, eux, reculent de 3 %, à 29 100 voitures écoulées.

Quatre VO sur dix ont plus de 15 ans

Au terme des dix premiers mois, l'Espagne totalise 1 809 431 transactions de voitures d'occasion (1,9 VO pour 1 VN). Comparativement à l'exercice 2024, ce nombre progresse de 4,9 %. Ce qui fait dire aux prévisionnistes de la Ganvam que le bilan à fin décembre devrait être de 2,2 millions d'unités revendues, soit une augmentation annuelle estimée à 5,9 %.

Jusqu'à présent, les données révèlent que 25,6 % des voitures d’occasion vendues dans le pays de Cervantes avaient moins de cinq ans. Plus précisément, ces modèles récents, âgés de 0 à 5 ans, ont totalisé 464 009 unités vendues, soit une hausse de 17 % par rapport aux dix premiers mois de l’année précédente.

À l’autre extrémité, les véhicules de plus de 15 ans poursuivent également leur route vers les sommets. Depuis le début de l’année, les transactions de "vieux VO" atteignent un total de 748 965 unités, soit +4,7 % par rapport à 2024. Autrement dit, ce segment représente désormais 41,4 % du total du marché espagnol des voitures particulières d’occasion.

De fait, les analystes ne se surprennent pas à constater que l’âge moyen des véhicules d’occasion revendus en Espagne atteigne 11,3 ans tous canaux confondus, dépassant même les 15 ans dans le cas des ventes entre particuliers. Force est de constater par ailleurs que les moteurs thermiques, dont les diesel (50,4 %) et essence (36,5 %), s'arrogent encore une large part du gâteau.

Des mesures gouvernementales pour l'avenir

Comme en France, le marché des exemplaires d'occasion témoigne d'une difficulté financière des consommateurs à accéder à des solutions de mobilité. Raison pour laquelle, après l’approbation par le Sénat de la loi sur la mobilité durable – qui inclut, sans amendements, le développement d’un plan national de renouvellement soutenant la norme Euro 6d proposé par la Ganvam –, le secteur de la distribution insiste pour tendre la main au gouvernement afin de concevoir un programme efficace garantissant qu’aucune catégorie de la population ne soit exclue de la mobilité efficiente.

Il y a de l'espoir pour les défenseurs de la transition écologique. Les véhicules électrifiés poursuivent leur progression, démontrant que le marché de l’occasion constitue une véritable opportunité pour rendre la mobilité électrique accessible aux budgets plus modestes. Pour parler concrètement, au cours des dix premiers mois, les reventes de voitures électriques d'occasion ont augmenté de 51 %, pointant à 23 251 unités. Dans le même temps, les hybrides rechargeables ont progressé de 39,5 %, à 34 667 unités revendues.