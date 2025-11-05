Les voitures d’occasion âgées dopent un marché en perte de vitesse

Les vieilles voitures d'occasion ont été les seules à progresser en octobre 2025. Selon les données statistiques publiées par AAA Data, 150 766 exemplaires âgés de 16 ans ou plus ont changé de main, soit 10,7 % de croissance en comparaison à l'an passé et une part de marché de 31,2 %.

Sur un marché tricolore en perte de vitesse (-1,1 %, à 483 750 environ), tous les autres segments ont terminé en négatif. Il faut spécifiquement retenir que les voitures d'occasion âgées de deux à cinq ans ont perdu 9,5 %, à 91 446 unités, tandis que celles d'un à deux ans ont dévissé de 8,5 %, à 22 838 unités.

Comme une alternative aux voitures neuves, les exemplaires de voitures d'occasion de moins d'un an ont limité la casse. AAA Data rapporte un volume de 28 272 transactions, soit tout juste 0,5 % de repli sur un an.

Après dix mois d'activité, la situation n'est pas aussi dégradée. Certaines tranches d'âge parviennent à croître, à l'instar des VO de moins d'un an (+4,2 %, à près de 247 600 unités) ou des 6-10 ans (+2,1 %, à 992 900 unités). Là encore, le marché (+0,6 %, à 4,520 millions de reventes) est largement tiré par les VO de 16 ans ou plus (+9,7 %, à 1,355 million d'unités cumulées).

Les enseignes lâchent du terrain

Mais regardons ce segment des VO de 16 ans ou plus dans le détail des échanges par canal. Au mois d'octobre, 98,3 % des transactions avaient pour destination un utilisateur final. Près de huit fois sur dix (79,8 %), l'échange se concrétisait directement entre deux particuliers. Un total de 120 386 transactions durant le mois, ce qui correspond à une augmentation de 18,7 % sur un an.

Les points de vente ne sont pas parvenus à en profiter. Comparativement à l'an passé, leur performance s'est dégradée de 14 %, pour repasser sous la barre des 27 900 remises à la route. Pourtant, les enseignes ont repris plus d'exemplaires que l'an passé (+9,8 %, à 1 453 unités) et ont davantage échangé en BtoB (+10,9 %, à 1 060 unités).

Depuis le début de l'exercice 2025, les ordres de grandeur sont identiques. À noter que les reventes de voitures d'occasion de plus de 16 ans entre particuliers eux-mêmes pointent à 1 080 977 unités. Rapporté au marché français dans son ensemble, ce segment, qui progresse de 17,6 % en volume par rapport à l'an passé, pèse désormais 23,9 %. Une tendance à contre-courant des enjeux de transition écologique fixés par la réglementation.