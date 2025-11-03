Les ventes de voitures d'occasion ont fléchi en octobre 2025

Publié le 3 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Moins de 483 750 voitures ont changé de main le mois dernier. Par rapport à l'an passé, le volume inscrit au bilan d'octobre 2025 affiche donc une baisse de 1,1 %. La très grande majorité des marques de référence a perdu des parts de marché.

En dépit de la baisse de volume en octobre, le marché 2025 reste orienté à la hausse. ©Le Journal de l'Automobile

Les reventes de voitures d'occasion n'ont pas été au niveau escompté. En octobre 2025, d'après AAA Data, le volume s'est limité à 483 743 transactions, soit une contraction de 1,1 % par rapport à l'an passé. Il s'agit d'un véritable contrecoup pour le marché qui, en septembre dernier, avait enregistré une croissance de 5,3 %. Rares sont les marques de référence à avoir échappé à la morosité du mois tout juste achevé. Parmi les exemples notables peuvent être cités Renault (-1,7 %, à 89 000 unités), Peugeot (-1,6 %, à 83 400 unités), Volkswagen (-3,2 %, à 36 750 unités) ou encore Mercedes (-3 %, à 18 360 unités). La tenue d'une opération Journées portes ouvertes au milieu de la période n'aura pas donné l'impulsion suffisante. Certaines gammes de premier plan ont cependant tiré profit du mois d'octobre. Il y a évidemment le duo composé de Toyota (+3,5 %, à 20 200 unités) et Dacia (+6,2 %, à 17 330 unités). L'entrée dans l'automne a également souri à Mini (+4 %, à près de 7 900 unités), Hyundai (+1,7 %, à près de 7 100 unités) et à Skoda (+3,8 %, à 4 450 unités). Fragile croissance au cumul Au terme des dix premiers mois de l'année 2025, AAA Data comptabilise 4 520 720 transactions pour le marché français. En dépit du coup de frein d'octobre, les statistiques restent dans le vert, indiquant une fragile croissance de 0,6 % par rapport à l'an passé. VN: le marché français progresse de 2,9 % en octobre 2025 À cette échelle de temps, Renault fait mieux que la moyenne (+0,9 %, à 831 220 unités) et que ses concurrents directs. Les reventes de Peugeot et Citroën s'affaissent de respectivement 2 % (780 000 unités) et 2,5 % (491 360 unités).

