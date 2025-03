Vers un rapprochement entre les chinois Dongfeng et Changan

L'heure de la consolidation a-t-elle sonné en Chine ? Le rapprochement possible entre Dongfeng et Changan, deux constructeurs publics, pourrait donner naissance au premier acteur chinois, en volume de production.

En se rapprochant, Dongfeng et Changan pourraient devenir le premier production automobile en Chine. ©Dongfeng

La Chine compte plus ou moins une centaine de marques automobiles. Des groupes chinois d'envergure mondiale, tels que BYD, SAIC, Geely ou Chery, côtoient des constructeurs nationaux, voire régionaux.

Depuis longtemps déjà, nous annonçons une consolidation du secteur mais elle tarde toutefois à se concrétiser. Les grands mouvements ne sont vraiment pas nombreux et l'annonce du rapprochement entre Changan et Dongfeng, deux constructeurs publics, pourrait ouvrir la voie. Surtout qu'il s'agit d'une volonté de la commission de supervision et d'administration des actifs d'État (SASAC).

Selon les chiffres compilés par le cabinet Inovev, ce "mariage" pourrait donner naissance au premier constructeur chinois en volume. En effet, le nouvel ensemble totaliserait 4,7 millions de véhicules produits, devant BYD (4,27 millions) ou SAIC (4,04 millions).

En 2024, Changan a produit 2,45 millions d'unités (dont 433 678 véhicules étrangers produits en JV) et Dongfeng a atteint 2,25 millions (dont 1 485 031 véhicules étrangers produits en JV).

Ainsi, selon le classement des constructeurs 2024, le nouveau Changan/Dongfeng grimperait à la 6e place mondiale, alors que séparés, ils sont au-delà de la 15e place.