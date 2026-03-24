Les résultats de Xiaomi soutenus par l'automobile

Le géant chinois de l'électronique Xiaomi a annoncé mardi 24 mars 2026 un recul de son bénéfice trimestriel, affecté par un ralentissement des ventes de smartphones, tandis que les véhicules électriques ont soutenu une progression modérée de son chiffre d'affaires annuel.

Basée à Pékin, cette entreprise, qui figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de smartphones, s'est rapidement diversifiée depuis sa création en 2011. Après l'électroménager et les véhicules électriques, elle se tourne désormais vers le marché de l'intelligence artificielle.

Un indicateur du moral en Chine

Ses performances sont considérées comme un indicateur du moral des consommateurs en Chine, où les autorités cherchent à faire de la consommation intérieure le principal moteur de la croissance économique.

Le chiffre d'affaires total de Xiaomi s'est élevé l'année passée à 457 milliards de yuans (environ 57 milliards d'euros), en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, selon un document déposé auprès de la Bourse de Hong Kong. Le bénéfice net annuel ajusté a atteint pour sa part 39 milliards de yuans (4,7 milliards d'euros), soit une hausse de 43,8 % par rapport à 2024.

Toutefois, le bénéfice net ajusté a reculé de 23,7 % en glissement annuel au cours des trois derniers mois de 2025, ce qui constitue la première baisse trimestrielle depuis la mi-2024 et la plus forte chute depuis la même période en 2022.

Sauvé par la voiture électrique

Dans ce contexte, les véhicules électriques ont constitué un point fort. Xiaomi est entré sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques en Chine en 2024, misant sur des fonctionnalités technologiques avancées pour séduire les acheteurs. Le groupe a livré 411 082 véhicules en 2025, dépassant son objectif de 350 000 unités.

Cette activité a généré 106,1 milliards de yuans de chiffre d'affaires (13,3 milliards d'euros) pour son segment regroupant les véhicules électriques intelligents et l'IA. "En 2026, nous nous efforcerons d'atteindre l'objectif de 550 000 véhicules livrés sur l'ensemble de l'année", a affirmé Xiaomi. En Europe, la marque n'est pas encore présente. Elle prévoit d'arriver en 2027. (avec AFP)