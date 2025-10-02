Xiaomi installe un centre de recherche en Allemagne

Alors qu'il annonce son arrivée sur le marché européen en 2027, le chinois Xiaomi a ouvert un centre de recherche et développement en Allemagne. Baptisé Xiaomi EV, il a pour mission de mieux comprendre les besoins des conducteurs du continent pour pouvoir y répondre.

Xiaomi attaquera le marché européen en 2027. ©Xiaomi

Plus personne ne doute aujourd'hui du sérieux et de l'engagement des constructeurs chinois, à quelques exceptions près, à conquérir l'Europe. D'autant plus depuis l'avènement (forcé) du véhicule électrique.

Les véhicules de marques chinoises qui arrivent sous nos latitudes ne manquent en général pas d'atouts que l'on regarde du côté des technologies embarquées, des groupes motopropulseurs électriques et naturellement du prix.

Mais il y a encore un domaine où le bât blesse : le comportement dynamique. Contrairement aux conducteurs chinois, qui font beaucoup de choses dans leur voiture et pas uniquement conduire, l'Européen aime encore les sensations de conduite, avec des directions ou des suspensions bien calibrées. Celui des Adas est aussi un point faible des propositions chinoises.

Mais ces jeunes concurrents apprennent vite et les nouveaux entrants ne veulent pas reproduire les erreurs de leurs prédécesseurs.

Ainsi, Xiaomi, météorite chinoise dans le monde automobile, vient d'annoncer dans la foulée du salon de Munich l'implantation d'un centre de R&D dans la ville allemande. Il veut ainsi réussir son entrée sur le marché européen annoncée pour 2027.

Ce centre de R&D, baptisé Xiaomi EV, a un objectif clair : "Créer des véhicules performants qui répondent aux attentes des consommateurs européens", indique le constructeur dans un communiqué.

Le spécialiste des téléphones portables a fait irruption dans l'automobile le 28 décembre 2023 en dévoilant sa berline SU7. Il a récidivé le 26 juin 2025 en lançant le SUV YU7.

Avec un succès énorme selon les chiffres qu'il a communiqués, sans toutefois pouvoir les vérifier. En effet, le fondateur et PDG du groupe, Lei Jun, s'est dit stupéfait par l'engouement des clients lors de la présentation du YU7. "C'est fou. En deux minutes, nous avons reçu un total de 196 000 précommandes, dont 128 000 fermes et non remboursables", avait-t-il déclaré.

Rappelons que Xiaomi, en plus de la définition du produit et du style, s'occupe de la partie logicielle et électronique. En revanche, la fabrication est assurée par le groupe chinois BAIC.

Pour l'heure, Xiaomi ne parle pas d'une production européenne de ces modèles, mais l'implantation de ce centre de R&D en Allemagne est sans doute un poste avancé pour aller plus loin. Naturellement, il faudra aussi prendre en compte le succès, ou pas, de ses modèles sur le continent.