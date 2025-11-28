Une lettre de l'Allemagne pour lever l'abandon total du thermique en 2035

Publié le 28 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le chancelier allemand Friedrich Merz a envoyé une lettre officielle à destination de la présidente de la Commission européenne. Il lui demande de revenir sur l'échéance de 2035 qui prévoit l'interdiction de vendre des véhicules non électriques neufs en Europe. Pour le dirigeant, il s’agit de préserver la compétitivité du continent et les emplois.

Friedrich Merz, chancelier allemand, a envoyé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. ©European Union, 2025

Inquiète pour l’avenir de l’automobile, l’Allemagne souhaite revenir sur l’échéance de 2035. Dans un courrier officiel à destination de l’Union européenne, le chancelier allemand demande la levée de l’interdiction des ventes de véhicules non électriques, la mesure emblématique du Pacte vert européen. Friedrich Merz a pris cette décision à l’issue d’une réunion de la coalition gouvernementale du pays. Il s’agit d'une "lettre à la présidente de la Commission européenne", Ursula von der Leyen, pour lui demander "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité". "Je vais demander que la Commission autorise après 2035 les véhicules électriques, mais aussi les véhicules à propulsion hybride rechargeable", assure-t-il. Il souhaite également réclamer "l'homologation de moteurs thermiques à très haute efficacité et des prolongateurs d'autonomie". Normes CO2 : la France et l'Espagne disent non au rétropédalage Selon lui, il s'agit de mieux faire correspondre les objectifs climatiques de réduction des émissions, la compétitivité de l'industrie automobile européenne et la préservation de l'emploi. "La coalition au pouvoir en Allemagne, réunissant conservateurs et sociaux-démocrates, a en outre décidé d'une prime à l'achat de véhicules hybrides rechargeables et électriques d'au moins 3 000 euros pour les ménages à revenus moyens et faibles". Des mesures à prévoir pour soulager le secteur C'est le 10 décembre 2025 que la Commission a prévu d'annoncer des mesures pour soulager le secteur automobile et l'aider dans sa transition vers la décarbonation. Mercredi 26 novembre, à l'occasion d'une réunion du secteur en Allemagne, le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné a laissé entendre que l'UE pourrait revoir l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteurs thermiques en 2035. L'économie allemande est en crise, naviguant entre récession et stagnation. Elle est minée par le coût de l'énergie, un manque d'innovation, la concurrence chinoise, les tarifs douaniers américains et des barrières bureaucratiques jugées trop lourdes par les entreprises. L'UE, confrontée à une économie morose, prépare des mesures pour assouplir une série de réglementations afin de relancer l'industrie et de rattraper le retard pris dans l'intelligence artificielle. (Avec AFP)

